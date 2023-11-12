شكرا لقرائتكم خبر عن «الزامل» تتكبد خسائر بـ 33.1 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة الزامل للاستثمار الصناعي، عن تسجيل صافي خسارة تقدر بنحو 33.169 مليون ريال، في الربع الثالث من 2023، مقارنة بأرباح 2.435 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن ارتفاع صافي الخسارة في الربع الحالي يعود إلى: ارتفاع في تكاليف التمويل بمبلغ 20,1 مليون ريال، وزيادة في مخصصات الزكاة والضريبة بمبلغ 6,2 مليون ريال، وارتفاع في مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 18,8 مليون ريال.

ارتفاع المبيعات

أضافت أن مع ذلك فإن تأثير ما سبق يقابله جزئياً: ارتفاع المبيعات في قطاعي الحديد والعوازل، وارتفاع إجمالي الربح والأرباح التشغيلية في قطاعي الحديد والعوازل.

وأشارت إلى أن سبب انخفاض صافي الخسارة في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق يعود إلى: ارتفاع المبيعات في كافة القطاعات، وارتفاع الأرباح الإجمالية في كافة القطاعات، وتحسن هوامش الربح التشغيلية في قطاع التكييف، وارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ 9,8 مليون ريال، وارتفاع الحصص في نتائج الشركات الزميلة والشراكات الإستراتيجية بمبلغ 8,1 مليون ريال.

ولفتت إلى أنه لا يوجد مخصص استثنائي مقارنة بمخصص المخزون بقيمة 162,8 مليون ريال مقابل الخسارة الناتجة عن الحريق في مصنع المكيفات الذي حدث في الفترة السابقة من العام الحالي.

ووفقا لبيان الشركة، يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة في الفترة الحالية (9 أشهر)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلى: مخصص المخزون بقيمة 162,8 مليون ريال نتيجة للأضرار الناجمة عن الحريق، وارتفاع في تكاليف التمويل بمبلغ 69,2 مليون ريال، وارتفاع في مخصصات الزكاة والضريبة بمبلغ 14,3 مليون ريال.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع في مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 29,3 مليون ريال، وانخفاض قيمة الأصول غير المتداولة بمبلغ 8,2 مليون ريال.

وأشارت إلى أن مع ذلك فإن تأثير ما سبق يقابله جزئياً: ارتفاع المبيعات في كافة القطاعات، وتحسن هوامش الربح الإجمالية في قطاعي الحديد والعوازل، وتحسن هوامش الربح التشغيلية في قطاعي الحديد والعوازل.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع الدخل من العمليات المتوقفة بمبلغ 43 مليون ريال، وارتفاع الحصص في نتائج الشركات الزميلة وشراكة إستراتيجية بمبلغ 16,8 مليون ريال.