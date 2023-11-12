شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة المزايدة العالمية لاستكشاف واستغلال الذهب لـ14 ديسمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية عن مد موعد إغلاق المزايدة رقم 1 لعام 2023 حتى 14 ديسمبر 2023 وذلك حتى تتمكن الشركات من شراء كراسة الشروط وحزم البيانات وتقييم مناطق المزايدة وحتى يتقدم أكبر عدد ممكن من الشركات لضمان التنافس بينهم وبما يحقق الغرض من المزايدة وتشجيعا للشركات العالمية للاستثمار فى مجال التعدين فى مصر تحقيقا لأهداف الدولة المصرية.

وأضافت الشركة، أن العديد من الشركات قد تقدمت بطلبات لرغبتها فى الاشتراك فى المزايدة وطلبوا مد فترة المزايدة حتى تتمكن الشركات من شراء مستندات الطرح وحزم البيانات لتقييم مناطق المزايدة وتقديم العروض الفنية والمالية لمنطقة أو أكثر من مناطق المزايدة .

وأشارت شركة شلاتين للثروة المعدنية،أن موعد اغلاق المزايدة يوم الخميس الموافق 14/12/2023 الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة.

وخلال شهر أبريل الماضى أعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية عن المزايدة العالمية رقم 1 لعام 2023 لاستكشاف واستغلال الذهب والمعادن المصاحبه له بـ5 مناطق في الصحراء الشرقية (منجم البرامية، منجم عتود، منجم أم عود وحنجلية، فاطيري، حماطة).