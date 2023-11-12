سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 12-11-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023، بحسب المواقع الرسمية وشاشات التداول للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

طرح سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

قدر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

عرض سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

و سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

شهد سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

حقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

أما سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

طرح سعر الدولار في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري قدر بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.