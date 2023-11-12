شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر الثالث للطيران المدني الدولي 20 الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق فعاليات المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل في الإمارات في الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر الجاري.

وتواصل الهيئة العامة للطيران المدني جهودها لتنظيم عدد من ورش العمل والاجتماعات التنسيقية التي تهدف إلى تعزيز التعاون الفعال بين جميع الأطراف المعنية، ورفع مستوى الاستعداد لتنظيم الحدث.

ويشهد المؤتمر حضور ومشاركة وفود من أكثر من 190 دولة للتحاور وتبادل الخبرات والتفاهم حول سبل خفض الانبعاثات الكربونية بقطاع الطيران عبر 18 جلسة نقاشية متخصصة واجتماعات ثنائية وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون والشراكات.

وتعد النسخة الثالثة من مؤتمر منظمة الطيران المدني الدولي الأكبر منذ انعقاد المؤتمر، حيث تم تنظيم عدد من الاجتماعات التحضيرية لهذه النسخة من المؤتمر خلال شهري يوليو وسبتمبر في مقر المنظمة في كندا، للخروج بأجندة واضحة بالتوافق بين صناع القرار من مسؤولي الدول الأعضاء وممثلي شركات الطيران والوقود والمؤسسات ذات الصلة بالطيران والبيئة.

ونظمت الهيئة ورشة عمل شملت شرح بروتوكول الاستقبال والتنظيم والتعامل الرسمي مع كبار الوفود، إلى جانب إجراء اجتماعات مكثفة مع منظمة الطيران المدني الدولي والجهات والمؤسسات الحكومية المشاركة لتحديد الأدوار والمسؤوليات وضمان تكامل الجهود.