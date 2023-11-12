شكرا لقرائتكم خبر عن بوينغ: 3025 طائرة جديدة تتسلمها ناقلات الشرق الأوسط بحلول 2042 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تتوقع شركة «بوينغ» أن تشكل الطائرات ذات البدن العريض 45% من عمليات التسليم لشركات الطيران في الشرق الأوسط على مدى السنوات العشرين المقبلة، وهي أعلى نسبة طائرات في المناطق العالمية العشرة الواردة في تقرير بوينغ لتوقعات السوق التجارية.

ومن المرجّح أن يتضاعف أسطول طائرات الشحن في المنطقة ليصل إلى 180 طائرة بحلول عام 2042، وفقاً لتوقعات بوينغ السنوية الطويلة المدى للطلب على الطائرات التجارية والخدمات.

قال دارين هولست، نائب رئيس شؤون التسويق التجاري لدى بوينغ في لقاء صحفي عن بعد: «وسّعت شركات الطيران في الشرق الأوسط نفوذها وانتشارها بشكل متزايد، ما أدى إلى تحويل المنطقة إلى مركز دولي للنقل الجوي. ويستمر الطلب على السفر الجوي وشحن البضائع في اكتساب المزيد من الزخم نتيجةً للنمو الاقتصادي الكبير وخطط التنمية الوطنية. وتدرك بوينغ أن شركات الطيران في المنطقة ستحتاج إلى أساطيل طائرات فعالة ومتعددة الاستخدامات، لذلك ستكون منتجاتها المتطورة جاهزة لتلبية متطلبات السوق المتنامية».

دارين هولست

ويتوقع حسب المعلومات التي وردت في تقرير بوينغ لتوقعات السوق التجارية تسليم 3025 طائرة تجارية جديدة في الشرق الأوسط بحلول عام 2042، تشمل 1350 طائرة ذات بدن عريض. وتقدم العديد من شركات الطيران في المنطقة خدماتها في أكبر المدن بمناطق آسيا وإفريقيا وأوروبا عبر مراكزها المتنامية التي توفر الرحلات وخدمات الطيران الفعالة. ونتيجةً لذلك، سيكون هناك حاجة إلى عدد أكبر من الطائرات ذات البدن العريض لنقل الأعداد المتزايدة من الركاب.

كما تنبأ التقرير أيضاً بتضاعف أسطول الطائرات ذات الممر الواحد في الشرق الأوسط مع استمرار شركات الطيران المنخفضة التكلفة وشبكات الرحلات ذات المسافات القصيرة في التطور والتوسع. وسيكون ما يقرب من نصف طائرات المنطقة بحلول عام 2042 عبارة عن طائرات ذات ممر واحد.

تشمل أبرز النقاط الإضافية لتقرير بوينغ لتوقعات السوق التجارية في الشرق الأوسط لعام 2023 وحتى عام 2042 ما يلي:

• ستدعم ثلثا عمليات التسليم الجديدة حركة الرحلات الجوية ونمو قطاع الشحن الجوي، في حين أن ثلث عمليات التسليم ستحل محل الطائرات القديمة بطائرات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

• سيزيد إجمالي الأسطول 2.4 مرة ليصل إلى 3,360 طائرة، وستكون 1,610 طائرات منها (48%) ذات ممر واحد، بينما ستشكل 1,520 منها (45%) طائرات من ذات البدن العريض.

• سيولد الأسطول التجاري طلباً بقيمة 335 مليار دولار في خدمات الطيران التي تشمل الصيانة والإصلاح والتدريب وقطع الغيار.

وتشمل عمليات تسليم الطائرات التجارية في الشرق الأوسط (2023-2042): الطائرات الإقليمية الصغيرة الحجم 35 طائرة، و1570 طائرة ذات الممر الواحد، و1350 طائرة ذات البدن العريض، و70 طائرة شحن.

بوينغ تستعرض أحدث ابتكاراتها

وتعرض شركة بوينغ، منتجاتها التجارية والدفاعية بما في ذلك مشاركة طائرتها ذات الهيكل العريض 9-777 في العرض الجوي، في معرض دبي للطيران 2023.

وباعتبارها الراعي الاستراتيجي لمؤتمر الفضاء 2050، ستُسلط بوينغ الضوء على التزاماتها وإجراءاتها لدعم مستقبل أكثر استدامة لقطاع الطيران ودعم جهود تحقيق هدفها المتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول عام 2050.

وقال الدكتور بريندان نيلسون، رئيس شركة بوينغ العالمية: «يُسعدنا أن نشارك مرةً أُخرى في معرض دبي للطيران وعرض مجموعتنا المتميزة من أبرز المنتجات والخدمات الأكثر تقدماً لعملائنا وموردينا وشركائنا ورواد القطاع الذين سيتوافدون على المعرض من جميع أنحاء العالم. وحيث يتم إقامة الحدث قبيل مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي، من المهم أن نسلّط الضوء على استثماراتنا في قطاع التكنولوجيا وإجراءاتنا ومبادراتنا الأخرى التي نتخذها لتقليل البصمة الكربونية في جميع أعمالنا».

بريندان نيلسون

ومن 13 إلى 15 نوفمبر، ستشارك بوينغ طائرتها الاختبارية 777-9 ذات الهيكل العريض في العرض الجوي والعرض الثابت.

خدمات بوينغ العالمية

ستعرض بوينغ خدماتها لعملائها من القطاعين الحكومي والخاص بما في ذلك الحلول الرقمية، وحلول الاستدامة، والصيانة، وقطع الغيار، والتدريب.

ستُسلط بوينغ الضوء على الشراكات داخل الدولة التي توفر الدعم الميداني لمنصات دفاعها، إضافة إلى القدرات الرقمية التي تدعم مستقبل عمليات الطيران التجاري الفعّالة.