شكرا لقرائتكم خبر عن 8.4 % نمو التجارة بين عجمان وتركيا النصف الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

نما إجمالي حجم التجارة بين عجمان وتركيا خلال النصف الأول بنسبة 8.4% وارتفع حجم إعادة التصدير بنسبة 37% خلال الفترة نفسها، كما نمت أعداد الشركات التركية في عضوية غرفة عجمان بنسبة 20% مقارنة بالنصف الأول 2022.

ونظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان «ملتقى الأعمال التركي ـ عجمان» بهدف بحث آفاق التعاون الاقتصادي المشترك وبناء شراكات مستدامة تساهم في نمو حجم التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة لدى كل من عجمان وتركيا.

حضر أعمال الملتقى جميلة كاجور مدير إدارة الترويج والعلاقات الدولية في غرفة عجمان، ومعمر توبسكال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قيصري في تركيا، ومجموعة من أصحاب الأعمال بقطاع صناعة وتجارة الأغذية والمشروبات، وبمشاركة دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة التنمية السياحية ومنطقة عجمان الحرة.

وأكدت جميلة كاجور أهمية الملتقى ودوره في تعزيز العلاقات وبناء شراكات مستدامة بين عجمان وتركيا نظراً لحجم الإمكانيات المتاحة في مختلف المجالات «التجارية، والصناعية، والتكنولوجية، والسياحية، والتعليمية، والصحية، وغيرها من المجالات» الأمر الذي يوفر فرصاً نوعية لتنمية العلاقات الثنائية.

وقالت إن الملتقى يُجسد جهود الغرفة في تطوير شبكة علاقات اقتصادية عالمية متجددة تدعم فرص التوسع وتطوير الأعمال والترويج للإمارة كوجهة مثالية للاستثمار، حيث تمتلك مقومات اقتصادية متنوعة، منها «مناطق حرة، وميناء بحري، وشبكة طرق ومواصلات، وموقع استراتيجي متميز، وبنية تحتية وخدمية لها دور رئيسي في سهولة ممارسة الأعمال»، كما تمتلك الإمارة فرصاً استثمارية تنافسية في مختلف المجالات.

وأشادت كاجور بقوة العلاقات الإماراتية التركية وتميزها بالنمو المتواصل، مؤكدة أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا ودخولها حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2023 يفتح مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

من جانبه استعرض معمر توبسكال عضو مجلس إدارة غرفة قيصري أبرز الإمكانات التجارية والصناعية ومميزات الموقع الجغرافي وسهولة عمليات النقل، وطبيعة المدينة السياحية، كما قدم شرحاً وافيا حول غرفة تجارة وصناعة قيصري.

وقدمت كل من دائرة التنمية الاقتصادية ومنطقة عجمان الحرة ودائرة التنمية السياحية في عجمان عروضاً وافية حول مقومات الإمارة الاقتصادية والاستثمارية وتميزها ببنية خدمية تساهم في سهولة ممارسة الأعمال.