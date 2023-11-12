شكرا لقرائتكم خبر عن 34 مزادا لبيع وتصفية 280 عقارا سكنيا وتجاريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة أكثر 34 مزادًا علنيًا، وذلك اعتبارًا من الـ 12 وحتى الـ 20 من شهر نوفمبر الجاري، حيث تتنوع المزادات ما بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 280 عقارًا سكنيًا وتجاريًا، في 12 منطقة ومدينة بالمملكة.

وأوضح المركز أن المزادات تتضمن إقامة 11 مزادًا في منطقة مكة المكرمة لعرض 56 فرصة عقارية متنوعة، و 6 مزادات لعرض 56 عقارًا بمنطقة الرياض، و 38 عقارًا بمنطقة الشرقية من خلال 3 مزادات علنية، و 15 فرصة عقارية في مزادين بمنطقة القصيم، ومزادًا واحدًا في منطقة الحدود الشمالية يعرض فيه 18 عقارا، إضافةً لعرض 23 عقارًا بحائل، و 6 عقارات بمنطقة عسير، و 34 عقارا في منطقة نجران، و 6 عقارات في منطقة تبوك، ومزادًا بالمدينة المنورة يعرض من خلاله 19 عقاراً.

وأشار المركز إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات وكذلك الاطلاع على العقارات بجميع تفاصليها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ" على صفحة المزادات.

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.