الذهب يتراجع مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأحد، حيث تراجع الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم الأحد، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1727 جنيها للجرام.

ووصل الذهب عيار 18 إلى 2220 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 نحو 2590 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2960 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب نحو 20720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم عطلة رسمية لبورصات المعادن العالمية.

وسجل سعر الذهب عالميا إلى نحو 1940 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.94%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.