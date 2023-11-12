شكرا لقرائتكم خبر عن «رولز- رويس» تنجز اختبار وقود الطيران المستدام 100% لجميع المحركات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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أعلنت شركة رولز-رويس عن استكمال اختبار التوافق لوقود الطيران المستدام بنسبة 100% (SAF) مع جميع أنواع محركات الطيران المدني قيد الإنتاج لدى الشركة. وتم إجراء اختبار أرضي على عدة محركات طائرة في منشأة الشركة في كندا، وشمل الاختبار مجموعة متنوعة من الاختبارات الأرضية واختبارات الطيران لتكرار ظروف الخدمة.

وأكدت جميع الاختبارات أن استخدام وقود الطيران المستدام بنسبة 100% لا يؤثر على أداء المحرك.

وقال توفان إرغينبيلجيك، الرئيس التنفيذي لشركة رولز-رويس: «لقد أصبحنا أول شركة مصنعة للمحركات النفاثة تؤكد علناً أن جميع محركاتها قيد الإنتاج للطائرات طويلة المدى وطائرات رجال الأعمال متوافقة مع وقود الطيران المستدام بنسبة 100% لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول 2050».

وأضاف سايمون بور، مدير مجموعة الهندسة والتكنولوجيا والسلامة في رولز-رويس بي ال سي: «يُعد هذا إنجازًا مهمًا، ليس فقط لرولز-رويس، ولكن أيضًا لصناعة الطيران المدني على نطاق أوسع. نأمل أن يوفر نجاح هذه الاختبارات مستوى من التحقق التقني لدعم أولئك الذين يسعون إلى الاستثمار في إنتاج وقود الطيران المستدام بنسبة 100% في المستقبل».