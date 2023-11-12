شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الملابس: إقبال على جناح الغرفة بمعرض التجارة البينية الأفريقية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات في المعرض الثالث للتجارة البينية الأفريقية والذي يقام حاليا بالقاهرة خلال الفترة من 9 إلي 15 نوفمبر الجاري. ويشهد جناح الغرفة بالمعرض اقبالا متميزا من الزائرين ورواد المعرض والذين اشادوا بجودة و اسعار منتجات المصانع أعضاء الغرفة وخصوصا الملابس التقنية والمتخصصة . وتهدف مشاركة الغرفة إلي التعريف بالملابس والمفروشات المصرية في مختلف التخصصات ومحاولة فتح أسواق تصديرية جديدة لها و خصوصا الأسواق الأفريقية والتي تعد هدفا استراتيجيا للدولة المصرية. ويكتسب المعرض أهمية خاصة حيث يتيح منصة إلكترونية تتيح الوصول الي سوق متكامل لاكثر من 1.4 مليار نسمة وإجمالي ناتج محلي يبلغ أكثر من 3.5 تريليون دولار وعقد الصفقات سواء مع الشركات والمنظمات الخاصة أو مع الجهات الحكومية الخارجية الإفريقية .

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