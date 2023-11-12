شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1% بمنتصف تعاملات جلسة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، والشرقية-إيسترن كومباني، والقلعة للاستثمارات المالية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وأوراسكوم للتنمية مصر، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وسط تداولات تجاوزت 1.6 مليار جنيه خلال ساعتين.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 24075 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 29096 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 10246 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 4679 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 6916 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 5338 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: جولدن تكس للأصواف، والعالمية للاستثمار والتنمية، وليسيكو مصر، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، وديجتايز للاستثمار والتقنية، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ومجموع عامر القابضة (عامر جروب)، وأم بي للهندسة.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 5 آلاف وثيقة من وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات، يوم الخميس الماضي، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.775 مليون وثيقة بدلًا من 2.770 مليون وثيقة.

وأعلنت البورصة، عن تنفيـذ الطرح العام لأسهم شركة فتنس برايم للأندية الصحية المصدرة لعدد 26.5 مليون سهم بنسبة 20 % من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بسعر 1.20 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية 31.8 مليون جنيه.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة 5 ملايين سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة سبيد ميديكال 46.1 مليون سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 10 آلاف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة الشركة العربية لحليج الأقطان 250 ألف سهم.

أعلنت شركة سبيد ميديكال، بيع المساهم شركة أيه أم أن للاستثمار الصناعي عدد 46.1 مليون سهم بسعر 0.405 جنيه بقيمة إجمالية 18.7 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 3.32% إلى 0.055%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، وحقق بنك كريدي أجريكول (مصر)، إيرادات بلغت 8.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023 بنسبة نمو 86.16%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 3.8 مليار جنيه بنسبة نمو 138.05%.

وحقق بنك فيصل الإسلامي المصري، إيرادات بلغت 17.2 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023 بنسبة نمو 35.7%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 3.8 مليار جنيه بنسبة نمو 48.6%.

وحققت شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، إيرادات بلغت 323.1 ألف دولار خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023 بنسبة نمو 29%، وتحولت الشركة للربحية 208.8 ألف دولار بنسبة نمو 114%.

فيما حققت شركة الألومنيوم العربية، إيرادات بلغت 253 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023 بنسبة انخفاض 13.2%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 4.9 مليون جنيه بنسبة انخفاض 74.9%.

في شأن آخر أعلنت شركة ليسيكو مصر، موافقة مجلس الإدارة على توزيع أسهم الخزينة التي قامت الشركة بشرائها وعدد 3.2 مليون سهم على مساهمي الشركة.