شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للأدوية: زيادة رأس مال "سيد" لـ500 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

‏وزيادة راس المال المرخص به من 250 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، ورأس المال المدفوع من 240 مليون جنيه، إلى 400 مليون جنيه موزعة على 40 مليون سهم، ‏قيمة كل سهم 10جنيهات .

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية الوقائع المصرية اليوم فإنه تملك الأسهم بنسبة 100% الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية برئاسة الدكتور أحمد حجازى رئيس مجلس الادارة .

‏يشار أن الشركة سيد من الشركات التي تشهد نموا على مستوى الإيرادات والأرباح وتشهد حالة من تحديث خطوط الإنتاج والمصانع، بما يساهم في زيادة إنتاجية الشركة محليا وخارجيا.