شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للأدوية: زيادة رأس مال "سيد" لـ500 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وزيادة راس المال المرخص به من 250 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، ورأس المال المدفوع من 240 مليون جنيه، إلى 400 مليون جنيه موزعة على 40 مليون سهم، قيمة كل سهم 10جنيهات .
وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية الوقائع المصرية اليوم فإنه تملك الأسهم بنسبة 100% الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية برئاسة الدكتور أحمد حجازى رئيس مجلس الادارة .
يشار أن الشركة سيد من الشركات التي تشهد نموا على مستوى الإيرادات والأرباح وتشهد حالة من تحديث خطوط الإنتاج والمصانع، بما يساهم في زيادة إنتاجية الشركة محليا وخارجيا.
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