شكرا لقرائتكم خبر عن «وصل» تركب 22 ألف لوح طاقة شمسية بمشاريعها في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «وصل» العقارية تركيب أكثر من 22 ألف لوح شمسي متطور على 44 مبنى وبعض المرافق الأخرى، لتوليد 11 مليون كيلووات ساعة وخفض البصمة الكربونية بمقدار 4500 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بما يعادل رفع 2200 سيارة من الطريق، أو زراعة 180,000 شجرة، أو توفير الطاقة لمدة عام كامل لـ900 منزلٍ في إمارة دبي.

ويتماشى الإعلان مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، الرامية إلى تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة، والاقتصاد الأخضر، كما يأتي متزامناً مع عام الاستدامة، واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP 28».

وقال المهندس سالم النعيمي، مدير إدارة خدمات الأصول والحلول بالإنابة في «وصل»: «يساهم هذا المشروع في توفير طاقة نظيفة عبر تطوير أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في الإمارة، ونواصل العمل مع الشركاء للمساهمة في تسريع الخطوات الرامية إلى الحد من الانبعاثات الكربونية، وتطوير مشاريع الطاقة النظيفة، وتحقيق أهداف الحياد الكربوني في دولة الإمارات، ودعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050». وتشارك وصل في معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر، حيث من المقرر أن تعرض بعض الحلول المبتكرة والمستدامة عبر مشاريعها الحالية والمقبلة.

ويركز جناح «وصل» في المعرض على 4 مواضيع هي التطوير العقاري المستدام، ومشروع وادي تكنولوجيا الغذاء، وأهمية استغلال الطاقة الشمسية، وكيفية توفير استهلاك الكهرباء، حيث تسعى وصل من خلال مشاركتها في المعرض إلى تأكيد التزامها بتقليل بصمتها الكربونية وتحسين جودة الحياة للجميع.