شكرا لقرائتكم خبر عن «أراضي دبي» تطلب من الملاك الاستعانة بمكاتب التقييم المعتمدة بشأن «ضريبة الشركات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنه يمكن للملاك الرجوع إلى القائمة المعتمدة بأسماء الشركات ومكاتب التقييم المرخصّة بالإمارة على موقعها الرسمي dubailand.gov.ae وعلى تطبيق دبي ريست، لضمان توافقها مع متطلبات تطبيق ضريبة الشركات وفق المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2022. وتهدف هذه التوجيهات إلى مساعدة الشركات على تفادي الوقوع تحت أي طائلة قانونية أو مخالفات مالية، ودعمها لمواصلة تحقيق النمو والإسهام في تطور قطاع دبي العقاري وازدهاره.

ولضمان اتباع تلك الأطراف نهجاً عادلاً وشفافاً فيما يتعلق بالأصول والالتزامات المحتفظ بها، وتسهيل عملية تحديد الميزانية الافتتاحية قبل سريان النظام الجديد، تنصح الدائرة بضرورة الرجوع إلى القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2023 في شأن الأحكام الانتقالية لضريبة الشركات وتحديداً البند 3 من المادة الثانية من القرار. (يُحدد المبلغ المستخدم كقيمة سوقية للأموال غير المنقولة المؤهلة من قبل الجهة الحكومية المعنية المختصة في الدولة).

وأشارت الدائرة إلى أنّ الرجوع إلى هذا القرار يضمن للملاك الانتقال السلس من فترة ما قبل تطبيق قانون ضريبة الشركات، وتسهيل عملية تحديد الميزانية الافتتاحية. سينطبق القرار الوزاري على بعض الأصول والالتزامات، مثل الأموال غير المنقولة، والأصول غير المادية، والأصول المالية، والالتزامات المالية التي تمتلكها الأعمال قبل دخول نظام قانون ضريبة الشركات حيز التنفيذ.

يشار إلى أنّ القرار يوفر المزيد من المرونة لقطاع العقارات، حيث يكون للأعمال ذات الأموال غير المنقولة المحتسبة على أساس التكلفة التاريخية، خيار تحديد أساس التسهيل، إما باستخدام طريقة تقسيم الوقت أو طريقة التقييم، ما يتيح للمجموعات تحديد النتيجة الأكثر ملاءمة لهما على الأموال غير المنقولة لكل واحد من الأصول.

هل تخضع العقارات للضريبة:

- لا يخضع الدخل الذي يكتسبه الفرد بصفته الشخصية من الاستثمار في العقارات الموجودة في الدولة لضريبة الشركات.

- تخضع الأعمال التي تمارس أنشطة إدارة العقارات والإنشاءات والتطوير العقاري والوكالات العقارية، والوساطة العقارية لضريبة الشركات في دولة الإمارات.

- بشكل عام، لن يخضع الفرد الأجنبي الذي يمتلك عقاراً في دولة الإمارات بصفته الشخصية لضريبة الشركات في الدولة أو لغيرها من التزامات الامتثال ذات الصلة.

- قد يشكّل استثمار الشخص الاعتباري الأجنبي في عقار في الدولة منشأة دائمة خاضعة للضريبة إذا كان العقار «مكاناً ثابتاً» يزاول من خلاله الشخص الاعتباري الأجنبي أعماله بشكل كلي أو جزئي. لمزيد من المعلومات حول ما يمكن اعتباره «مكاناً ثابتاً أو دائماً للعمل» وفقاً لقواعد المنشأة الدائمة.