شكرا لقرائتكم خبر عن المصرف المركزي يشارك في «توظيف» لتعزيز التوطين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

يشارك مصرف الإمارات المركزي انطلاقاً من الالتزام باستراتيجية التوطين ضمن الأجندة الوطنية للدولة في فعاليات الدورة السابعة عشرة من معرض «توظيف»، خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). ويستعرض المصرف المركزي، من خلال هذه المشاركة الفرص الوظيفية المتاحة للباحثين عن العمل في مختلف التخصصات المصرفية والتأمينية، واستقطاب الكوادر والكفاءات والخبرات الوطنية، إضافةً إلى تشجيع الخريجين على بدء مسيرتهم المهنية ودعمهم، بما يعزز مستهدفات التوطين في القطاع المصرفي والمالي.

ويعد المعرض منصة مثالية لتسليط الضوء على ثقافة العمل في المصرف، الذي يوفر بيئة عمل محفزة وجاذبة للكوادر البشرية المواطنة، ويتيح مجالات واسعة لتطوير المهارات الوظيفية والمسارات المهنية للمساهمة في تعزيز مسيرة الاستقرار المالي والنقدي، والارتقاء بالمركز المالي للدولة عالمياً. كما سيتم التعريف بالدور الرقابي والتنظيمي للمصرف، وجهوده لتعزيز الوعي والشمول المالي، إضافة إلى المبادرات التي ينفذها مجلس الشباب لتعزيز دور الكفاءات الوطنية الشابة في القطاع المالي.

وعلى مستوى القطاع المالي، يسعى المصرف إلى دعم خططه وبرامجه في مجال التوطين وتوظيف الكوادر الوطنية الشابة من خريجي الجامعات والمؤسسات التعليمية، حيث يستهدف برنامج «إثراء» الذي أطلقه لدعم التوطين في القطاع المالي توظيف وتدريب 9,375 مواطناً ومواطنة بحلول عامين 2026 - 2027، للوصول إلى إجمالي نسبة 45% في توطين القطاع المصرفي، ونسبة 30% في توطين القطاعات الأخرى مثل، التأمين، والصرافة، والتمويل.

وقال إيهاب العامري، رئيس إدارة الموارد البشرية في المصرف المركزي: «نحرص على مشاركتنا السنوية في معرض توظيف، باعتباره منصة للتعرف إلى المواهب الوطنية الطموحة التي تسعى إلى المساهمة في تشكيل وصياغة القطاع المالي في الدولة. كما نضع رؤية القيادة الرشيدة فيما يخص ملف التوطين ضمن أولوياتنا الاستراتيجية، حيث نتطلّع إلى استقطاب الكوادر الوطنية وجذب الخريجين الشباب لتطوير مهاراتهم وتمكينهم للعمل في القطاع المالي، إضافة إلى توظيف أصحاب الخبرة من مختلف المجالات بهدف تطوير الأداء وتحقيق أهداف المصرف المركزي».