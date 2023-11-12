شكرا لقرائتكم خبر عن «غازبروم» تنقل 42 مليون متر مكعب من الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة غازبروم الروسية: «إنها ستنقل 41.9 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، الأحد، وهو ما يتماشى مع الكمية المرسلة في الأيام القليلة الماضية».

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، أليكسي ميلر، أن «الدول الأوروبية، بما ‏في ذلك التي أعلنت رسمياً رفضها للغاز الروسي، تواصل استيراده بموجب العقود القائمة».

وقال في تصريحات لقناة «روسيا 1»، السبت: «بشكل عام، فيما يتعلق بجنوب وجنوب شرق أوروبا، لا يزال يتم توريد الغاز الروسي إلى هناك بموجب عقود موقعة، ولهذا السبب لا يزال الغاز الروسي في السوق الأوروبية، وليس بكميات قليلة، وأود أن أؤكد أن هذا لا يزال يجري، وقد لوحظ ذلك حتى في الدول التي أعلنت أنها لا تملك الغاز الروسي في أسواقها الخاصة».

وأضاف أن «روسيا تزود الغاز عبر الأراضي الأوكرانية إلى مركز في بومغارتن في النمسا، حيث يتم شحنه من خلاله إلى دول الاتحاد الأوروبي».

وفرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا إثر الحرب في أوكرانيا، ما أثر في عمليات «غازبروم» في السوق الأوروبي.

(وكالات)