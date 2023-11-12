شكرا لقرائتكم خبر عن سفن وزوارق ويخوت إماراتية في معرض «أبوظبي للقوارب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طرحت شركات وطنية على هامش فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023 سفناً وزوارق وقوارب ويخوتاً زيّنها شعار «صنع في الإمارات» لتصبح من بين الأكثر تميزاً وتفرداً على مستوى العالم.

وقال رؤساء شركات وطنية، على هامش مشاركتهم في المعرض: «إن صناعة السفن والقوارب في الدولة تشهد تطوراً ونمواً ملحوظاً مع تنوع وتعدد مجالاتها، مشيرين إلى أن المعرض يعد فرصة جيدة للترويج للصناعات الإماراتية واستعراض مسيرتها الناجحة ودورها الفعال في خدمة الاقتصاد الوطني».

وأضافوا أن الشركات الوطنية تقدم خلال المعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من الطرز الجديدة للقوارب واليخوت الفاخرة والزوارق البحرية والبيوت العائمة التي تم تصنيعها بأيدٍ إماراتية باستخدام أحدث أساليب البناء المتطورة وفق أفضل المعايير الدولية.

ناجولا تيك

وقال مصبح المرر المدير التنفيذي لشركة «ناجولا تيك» لصناعة القوارب، إن الشركة تعرض خلال معرض أبوظبي للقوارب أحدث ابتكاراتها وخدماتها في هذا القطاع والتي يتم تصميمها بأيدٍ وطنية، ما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الصناعي الإماراتي في الأسواق العالمية.

وأضاف أن الشركة تصنع القوارب من خلال طاقم إماراتي متخصص يضم مجموعة كبيرة من الكفاءات الوطنية من المهندسين، مشيراً إلى أن عمليات تصنيع القوارب تتم بشكل محلي بنسبة 100 في المئة، وهو ما يرسخ مكانة الدولة واحدة من أبرز الاقتصادات الصناعية المتقدمة، ويفتح آفاقاً زاخرة بالفرص، ويضيف قيمة كبيرة للاقتصاد الوطني.

البيت العائم

من جانبه، قال فارس المقطري، مدير إدارة تطوير الأعمال في أبوظبي لبناء السفن، إن الشركة تشارك في معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023 لاستعراض أحدث ابتكاراتها في تصميم السفن العالمية المستوي، حيث تعرض قارب «البيت العائم 24-A» الذي يمكن تخصيصه للاستعمالات السكنية أو التجارية أو العسكرية، بما يؤكد الالتزام بتلبية احتياجات القطاعين الأمني والبحري، ومتطلبات القطاعين الملاحي المدني والفاخر.

وأشار المقطري إلى أن قارب «البيت العائم 24-A» تم بناؤه بطول 24 متراً باستخدام أحدث تقنيات مواد بناء السفن، إضافة إلى أحدث المعدات والملحقات المتطورة والعالية الجودة، منوهاً إلى أنه تم دمج خصائص وتقنيات البيت الذكي مع مساحة كبيرة للعيش أثناء الإبحار على الماء، وأن القارب يلبي جميع المعايير والأنظمة العالمية المتعلقة بالسفن والمراكب البحرية المتبعة.

كارتر آند وايت

من جهته أكد عبد الله بن سعيد النابودة رئيس مجلس إدارة شركة «كارتر آند وايت» الإماراتية أن الشركة تمتلك عدة خطوط إنتاج محلية، لافتاً إلى أن 40 في المئة من إنتاج الشركة يصنع داخل دولة الإمارات، ومن المستهدف الوصول بالإنتاج المحلي إلى 70 في المئة خلال السنوات الخمسة القادمة.

وأضاف أن الشركة تحقق حالياً نمواً ملحوظاً في حجم أعمالها يتراوح بين 150 في المئة و200 في المئة سنوياً، وهو ما يؤهلها لمزيد من التوسع والنمو خلال السنوات القادمة ضمن خطة استراتيجية مدروسة تسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في مختلف دول العالم.

وذكر أن الشركة تعمل في الوقت الحالي على التوسع خارج دولة الإمارات من خلال استراتيجيتها للتوسع العالمي في أوروبا وآسيا وأمريكا، بعد نجاحها مؤخراً في افتتاح أول فروعها في جزيرة سردينيا الإيطالية إلى جانب تسعة فروع في دولة الإمارات بواقع سبعة فروع في إمارة دبي وفرعين في إمارة أبوظبي.

وأشار النابودة إلى أن الشركة لديها افتتاح لفرع جديد في العاصمة السعودية الرياض بعد 3 أسابيع من الآن، بينما نعمل على افتتاح فروع جديدة في لندن وكان الفرنسية والدوحة والكويت خلال العام القادم 2024، مؤكداً أن الشركة تحرص دائماً على المشاركة في المعارض المحلية والإقليمية والعالمية من أجل البحث عن الفرص الاستثمارية وفتح آفاق أوسع للتعاون مع الشركات المصنعة لليخوت والقوارب من مختلف دول العالم.

«القمزي مارين»

بدوره قال عبد الله خليل المدير العام لمصنع القمزي مارين، إن جميع القوارب التي ينتجها المصنع إماراتية بنسبة 100 في المائة في إمارة أبوظبي، حيث ننتج 4 أنواع من القوارب من 12 قدماً وحتى 36 قدماً باستخدام أفضل أنواع الخامات ووفق أفضل المعايير العالمية.

وأضاف أن المصنع استطاع أن يصدّر القوارب المصنعة محلياً والتي تحمل شعار «صنع في الإمارات» إلى السوق الخليجي، حيث نقوم حالياً بالتصدير إلى الكويت وقطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف التوسع أيضاً في الأسواق الدولية والمنافسة عالمياً.

وذكر خليل أن «القمزي مارين» تلقت الكثير من العروض خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للقوارب من شركات عالمية من إيطاليا وأيرلندا وإسبانيا يستهدفون شراكات أو تسويق منتجاتنا في بلادهم، وهو ما يعزز من تنافسية منتجاتنا في الأسواق العالمية.