شكرا لقرائتكم خبر عن «دي بي ورلد»: الاستعادة الآمنة والموثوقة للعمليات في أستراليا أولوية قصوى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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تعقيباً على حادث الأمن السيبراني الأخير الذي تعرضت له «دي بي ورلد أستراليا»، وبالتوازي مع استمرار تعاونها مع خبراء أمن الإنترنت وتحقيق تقدم كبير في استئناف عمليات الشحن الطبيعي والآمن، أصدرت الشركة التحديث التالي:

في بيانها، لفتت «دي بي ورلد» أستراليا إلى أن أولويتها القصوى هي الاستعادة الآمنة والموثوقة لعملياتها النهائية، وتسهيل تدفق بعض الشحنات. ومن أجل ذلك، فعّلت الشركة خطتها لاستمرارية الأعمال وتتعاون مع شركاء الصناعة، بما في ذلك مشغلي الموانئ والمحطات الأخرى، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص.

استئناف العمليات التشغيلية

بالتعاون مع خبراء الأمن السيبراني، خطت «دي بي ورلد» أستراليا خطوات كبيرة في معالجة حادث الأمن السيبراني الأخير. وتختبر فرق الشركة حالياً الأنظمة الرئيسية المطلوبة لاستئناف العمليات العادية وحركة الشحن المنتظمة. وسيتم توفير تحديث إضافي بمجرد اكتمال مرحلة الاختبار هذه.

وعليه، تقدر دي بي ورلد أستراليا القلق الذي تسببت به الأحداث الأخيرة لبعض أصحاب المصلحة، وهي تعمل جاهدة لتقييم ما إذا كانت أي بيانات شخصية قد تأثرت، مع اتخاذ إجراءات استباقية لعلاج ذلك.

التزام دي بي ورلد

وعليه، تلتزم «دي بي ورلد» أستراليا بمواصلة أعمال التحقيق والإصلاح لضمان أمن وسلامة عملائها وشركائها وموظفيها وعملياتها وبياناتها. وستبقى الشركة حازمة في التزامها باستئناف العمليات الطبيعية الآمنة في أسرع وقت ممكن، مع ضمان التدفق المستمر للسلع والخدمات التي تدعم الاقتصاد الأسترالي.