شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد تبحث مع كردستان آليات استئناف إنتاج وتصدير النفط من حقول الإقليم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أكد حيان عبد الغني، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة العراقي، وزير النفط، الأحد، حرص الحكومة على إيجاد الآليات المناسبة لاستئناف الإنتاج وتصدير النفط من حقول الإقليم.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزير النفط العراقي، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن «عبد الغني وصل إلى إقليم كردستان العراق، وكان في استقباله وزير الثروات الطبيعية في الإقليم كمال محمد صالح وعدد من المسؤولين».

وأكد وزير النفط العراقي، أن «الزيارة تأتي استكمالاً للمباحثات التي جرت في بغداد لبحث استئناف عمليات الإنتاج وتصدير النفط من حقول الإقليم لأهمية ذلك في رفد الموازنة الاتحادية بالإيرادات المالية».

وشدد عبد الغني، على «حرص الحكومة على إيجاد الآليات المناسبة لاستئناف الإنتاج وتصدير النفط من حقول الإقليم»، مؤكداً، أنه «سيلتقي عدداً من المسؤولين في الإقليم».

وقال عبد الغني للصحفيين على هامش الزيارة أنه «يتوقع التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان، وشركات نفط أجنبية لاستئناف إنتاج النفط من حقول نفط الإقليم خلال ثلاثة أيام».

وأضاف عبد الغني خلال زيارة إلى أربيل، أن «العراق توصل إلى تفاهم مع تركيا بشأن استئناف صادرات نفط الشمال عبر خط أنابيب العراق-تركيا».

وأوقفت تركيا تدفق 450 ألف برميل يومياً من شمال العراق عبر خط الأنابيب الذي يربط بين الدولتين في 25 مارس/آذار، بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم.

وأمرت الغرفة أنقرة بدفع تعويضات لبغداد تبلغ نحو 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.

وقال عبد الغني للصحفيين في أربيل: «الغرض من هذه الزيارة هو حلحلة جميع الأمور التي من شأنها أن تسهل عملية الإنتاج وتصدير النفط».

وأضاف: «الخطوة الأولى أن نتفق مع الشركات والإقليم حول تكييف هذه العقود القائمة، لتتلاءم مع الدستور العراقي».