شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. التضخم يرتفع 1.36% في أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك «التضخم» في الأردن منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنسبة 2.21%، ليصل الى ما مقداره 108.88 مقابل 106.53 لنفس الفترة من العام الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بنسبة 1.36%، ليصل الى ما مقداره 109.78 مقابل 108.31 لنفس الشهر من العام الماضي.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأحد، والذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن "من أبرز المجموعات السلعية التي قادت ارتفاع الرقم القياسي في الأشهر العشرة من هذا العام، مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 7.85%، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 6.24%، والثقافة والترفيه بنسبة 5.51%، والأثاث والسجاد والمفارش بنسبة 4.95%، والأمتعة الشخصية بنسبة 4.58%.

وبين التقرير، أن ما أسهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الشهر من 2022، بشكل رئيسي مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 7.71%، والتبغ والسجائر بنسبة 5.17%، والفواكه والمكسرات بنسبة 3.87%، والإيجارات بنسبة 3.25%، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 2.93%، في حين ساهم في الانخفاض مجموعة الملابس بنسبة 3.12%، والوقود والإنارة بنسبة 1.77%، والمنسوجات البيتية بنسبة 1.38%، والمشروبات والمرطبات بنسبة 0.61%.

وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنسبة 0.08% على أساس شهري، ليصل إلى ما مقداره 109.78 مقابل 109.70 للشهر الذي سبقه.

وأشار التقرير، إلى أن من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهرأكتوبر/تشرين الأول، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، مجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 3.13%، والفواكه والمكسرات بنسبة 2.72%، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 0.43%، والنقل بنسبة 0.42%، والوقود والإنارة بنسبة 0.33%.