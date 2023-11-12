هيئة الحكومة الرقمية تشارك في مؤتمر ومعرض جارتنر بإسبانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

‏‎شاركت هيئة الحكومة الرقمية في مؤتمر ومعرض جارتنر لتقنية المعلومات المقام خلال الفترة من 6 إلى 9 من شهر نوفمبر الحالي في مدينة برشلونة الإسبانية؛ بهدف عرض تجربة المملكة الرائدة في التحول الرقمي، وتبادل الخبرات لتعزيز جودة الحياة وتحسين رضا المستفيدين.

وشهد جناح الهيئة حضوراً لافتاً وتفاعلاً كبيراً من زوار المعرض الذي جذبت فعالياته المسؤولين والخبراء لزيارته، حيث اطّلع صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومعالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، والرئيس التنفيذي لشركة جارتنر يوجين هول، على المنتجات الرقمية والابتكارات التقنية الوطنية، فيما أشاد عددٌ من المسؤولين والخبراء الدوليين بتجربة السعودية الرقمية التي تعزز التوجه المستقبلي نحو أفق رقمي واعد.‏‎

وتضمنت المشاركة تقديم منتجات من رحلات الحياة، تمثلت في: استعراض وزارة التعليم لتجربتها المتميزة في تسجيل الأطفال في المدارس إلكترونيًّا، فيما قدمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان برنامجها الرائد “رحلة اختيار مسكن” ومحطاته الثلاث (التملك- الشراء – الإيجار)، وإسهاماتها في توفير خيارات السكن الملائم لكل فئة، وزيادة نسبة تملك السعوديين للمنازل، إلى جانب عرض الهيئة العامة للعقار على زوار جناح السعودية الرقمية تجربة المسح الجوي بالذكاء الاصطناعي، التي سهلت تسجيل العقارات بشكل كبير، ما أدى إلى مضاعفة أعداد الأراضي التي كانت تسجل قبل استخدام الخدمة، بزيادة تصل إلى 5000%.

وقدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رحلة البحث عن العمل والمحطات التي يقطعها الباحث من الدعم المادي، والتدريب والتأهيل لسوق العمل، واختيار العمل المرن من خلال المنصات الإلكترونية، فيما استعرضت وزارة الصحة تجربتها الفريدة في رحلة تسجيل المولود بداية من فحوصات ما قبل الزواج، وتسجيل المواليد، وخدمات اللقاحات، وفحوصات ما قبل دخول المدرسة، بالإضافة إلى تجربة “المستشفى الافتراضي” الذي يُعَد الأول على مستوى الشرق الأوسط والأكبر على مستوى العالم، ويعمل بطريقة الرعاية الطبية عن بعد، الذي يأتي ضمن المبادرات الصحية المنبثقة عن رؤية السعودية 2030.

وفي السياق نفسه، قدّم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث تقنية طباعة الأعضاء ثلاثية الأبعاد، التي مكّنت الأطباء من إنتاج أدوات تُصمم خصيصًا لجسد المريض؛ بهدف توزيع الأشعة بشكل دقيق، وحماية الأنسجة الطبيعية المجاورة للأجزاء المصابة، كما تسهم هذه التقنية في التخطيط المسبق للعمليات، وتقليل مدتها، وتحسين نتائجها، مع تقليل مدة بقاء المريض في المستشفى، إضافة إلى تقديم رؤية جديدة للرعاية الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي.وقدمت وزارة الخارجية عرضاً ثرياً عن تجربة إصدار التأشيرة السياحية والسفر إلى المملكة، كما استعرضت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” أبرز خدمات نفاذ ودور تحليل البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات الحكومية في المملكة، بالإضافة إلى استخدامات تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي للجهات الحكومية بما يُسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقافة الابتكار.‏‎

وتأتي مشاركة “السعودية الرقمية” في مؤتمر ومعرض جارتنر لتقنية المعلومات في إطار عمل هيئة الحكومة الرقمية لتعزيز حضور المملكة على الخريطة الرقمية العالمية، وتسليط الضوء على أحدث التقنيات وقصص النجاح المُلهمة في هذا القطاع الجوهري.