40 ألف متدرب ومتدربة يكتسبون مهارات وخبرات سوق العمل في 9 أشهر عبر “تمهير”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية أن عدد المستفيدين والمستفيدات من منتج تطوير الخريجين “تمهير”، من بداية العام الجاري 2023 وحتى نهاية الربع الثالث، بلغ أكثر من 40 ألف متدرب ومتدربة من خريجي الدبلوم والبكالوريوس فأعلى.

ويهدف منتج تطوير الخريجين إلى إكساب الكوادر الوطنية من الجنسين الخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم، بالإضافة إلى الإسهام في رفع قابليتهم للتوظيف في سوق العمل بعد إكمال التدريب، كما يحفز منشآت القطاع الخاص لاستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة بعد انتهاء التدريب.

ويقدم المنتج مكافأة مالية قدرها 3000 ريال للمتدربين والمتدربات خلال فترة التدريب، ويحصل المتدرب عقب انتهاء التدريب على شهادة خبرة، فيما تتراوح مدة التدريب من 3 إلى 6 أشهر، يتم خلالها التدريب لدى القطاع الحكومي أو الخاص ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم لسوق العمل.