غرفة المدينة المنورة تحقّق 94% من مستهدفات توجهاتها الإستراتيجية لتنمية الأنشطة التجارية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة

حققت غرفة المدينة المنورة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023م، ما نسبته 94% من التوجهات الإستراتيجية الخمس المتعلقة بتحقيق المستهدفات لتنمية الأنشطة التجارية في المنطقة، وجعل المدينة المنورة واجهة استثمارية واعدة، محققة للتنمية المستدامة.

وبيّن تقرير الغرفة المدينة المنورة حول منجزاتها للربع الثالث من العام الحالي أن التوجهات الإستراتيجية لمستهدفات الدورة الـ 14 لمجلس إدارة الغرفة، يعمل على تحقيقها جميع الأطراف والجهات العاملة في نشاطات الغرفة بما في ذلك منسوبي الغرفة، والجهات التشريعية، والمستثمرين المحليين والأجانب، ومجتمع منطقة المدينة المنورة، حيث تشمل التوجهات الإستراتيجية العمل على تطوير مؤسسي كامل، وتحفيز أنظمة وقوانين داعمة، وتقديم خدمات ذات قيمة نوعية، إضافة إلى العمل على تمكين تنمية اقتصادية منافسة، وتحقيق تنمية مجتمعية فعّالة.