شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة التظلم بمسابقة وظائف "مشروعات النقل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم بإتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف بالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/.

ومن المقرر أن يخوض المتقدمون الذين تم قبول تظلمهم الامتحان الإلكتروني بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز يوم السبت المقبل.