شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: نمو دبي وتفوقها ارتبط بالطيران.. ونمو القطاع عالمياً وتطوره يرتبط اليوم بدبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن نمو دبي وتفوقها ارتبط بالطيران، ونمو قطاع الطيران العالمي وتطوره يرتبط اليوم بدبي.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «تستضيف الدولة أحد أهم معارض الطيران والنقل الجوي والدفاع والفضاء في العالم ... معرض دبي للطيران الذي ينطلق غداً بمشاركة 148 دولة وأكثر من 1400 جهة تعرض أهم منتجاتها في مجال الطيران والدفاع والفضاء . صفقات المعرض في دورته السابقة تجاوزت 74 مليار دولار .. وتوقعاتنا بنمو أكبر هذا العام بإذن الله». وتابع سموه: «نمو دبي وتفوقها ارتبط بالطيران .. ونمو قطاع الطيران العالمي وتطوره يرتبط اليوم بدبي .. وستبقى دولة الإمارات ملتقى لأهم الفرص الاستثمارية العالمية في كافة القطاعات الاقتصادية».

وتحت رعاية صاحب السمو تنطلق، الاثنين، فعاليات الدورة الأكبر من «معرض دبي للطيران»، أبرز فعاليات قطاع الطيران العالمي، وتستمر حتى 17 نوفمبر الجاري في «دبي وورلد سنترال»، ويُعد المعرض مركزاً لقادة القطاع، ومحفزاً لتنمية قطاعات الطيران والفضاء والدفاع. وسيجمع الحدث أكثر من 1400 جهة عارضة من 95 دولة وأكثر من 300 متحدث دولي لتعزيز فرص التعاون والتقدم التكنولوجي، واستكشاف أحدث الاتجاهات ورفع سقف الابتكار المستدام للمستقبل.

وستشهد الدورة الثامنة عشرة من المعرض مجموعة من العروض الجوية والبرية للطائرات التجارية والعسكرية لاستعراض قدراتها أمام الجهات المشاركة من قطاعات الفضاء والدفاع والطيران، وسيشمل العرض 180 طائرة تجارية وعسكرية من أكثر الطائرات تقدماً في العالم. كذلك، سيستعرض المعرض أحدث التطورات في مجال استخدام وقود الطيران المستدام وغيرها من الحلول والابتكارات التي تساهم في دعم جهود الاستدامة بقطاع الطيران.

وفيما يتعلق بعروض الطائرات، فستتضمن استعراض مجموعة من طائرات إيرباص، من طراز«A320P2F» و«A321neo» و«A330neo»، و«إيرباص A400M Atlas CMk1» و«H225» (المروحية)، و«C295» وغيرها الكثير، وسيتخلل ذلك عرض طائرات Embraer E195/E2 لأول مرة، وستقدم «تيك إيجل» و«بوينغ» عرضاً جوياً لطائرتها المرتقبة «777-9».

ويستضيف معرض دبي للطيران 2023 أبرز شركات الطيران الرائدة والجديدة من جميع أنحاء العالم، وتستعرض الخطوط الجوية السعودية طائرة «بوينج 787-10» والتي تحمل شعار العلامة التجارية الجديدة، وطائرة طيران «أديل» من طراز «إيرباص A320neo» كما تشارك شركة «بيوند»، أول شركة طيران ترفيهية فاخرة في العالم، لتستعرض طائرتها الحديثة من طراز «إيرباص A319» فضلاً عن العديد من الطائرات الأخرى الرائدة في القطاع.