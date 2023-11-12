الاقتصاد

التضخم الأساسي في مصر يتباطأ إلى 38% في أكتوبر

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، الأحد، أن «الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.8% في أكتوبر 2023 مقابل معدل شهري بلغ 3.0% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.1% في سبتمبر 2023.
كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 38.1% في أكتوبر 2023 مقابل 39.7% في سبتمبر 2023.
وأشارت البيانات إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 11 نوفمبر 2023، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1% في أكتوبر 2023 مقابل معدل بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلاً شهرياً بلغ 2% في سبتمبر 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 35.8% في أكتوبر 2023، مقابل 38% في سبتمبر 2023».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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