شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تعوّل على أسهم التكنولوجيا وتترقب بيانات التضخم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: خنساء الزبير

انتهت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» بمكاسب كبيرة الجمعة، مدعومة بأسهم التكنولوجيا وأسهم النمو، في ظل هدوء عوائد سندات الخزانة، بينما يتطلع المستثمرون إلى تقارير هذا الأسبوع المتعلقة بالتضخم والبيانات الاقتصادية الأخرى.

وسجل المؤشر «ناسداك المركب» أكبر ارتفاع له في يوم واحد منذ 26 مايو. وانتعشت الأسهم من الانخفاضات التي شهدتها الجلسة السابقة التي أعقبت التعليقات المتشددة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن أسعار الفائدة. وأنهى انخفاض الخميس أطول سلسلة مكاسب لعامين للمؤشرين «إس آند بي 500» و«ناسداك».

ويصب المستثمرون تركيزهم على عوائد سندات الخزانة الأمريكية من النوع القياسي، والتي تراجعت إلى حدٍ ما من أعلى مستوياتها في 16 عاماً، وعلى السياسة النقدية في الوقت الذي يقومون فيه بتقييم ما إذا كان «الفيدرالي» قد انتهى من رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، ومتى يمكن للبنك المركزي أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة.

تقارير ونتائج

وستتم خلال هذا الأسبوع مراقبة تقارير أسعار المستهلك عن كثب، بجانب بيانات أسعار المنتجين وأسعار التجزئة، ما يسهم بشكل كبير في تشكيل التوقعات المتعلقة بسعر الفائدة.

وبشكل عام يتوقع المستثمرون أن بيانات التضخم القادمة ستكون إيجابية للسوق، وربما يريدون التوقف أمامها قليلاً.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 391.16 نقطة، أو 1.15%، ليرتفع إلى 34283.1 نقطة، وربح «إس آند بي» 67.89 نقطة، أو 1.56%، ليصل إلى 4415.24 نقطة، وربح المؤشر ناسداك المجمع 276.66 نقطة، أو 1.9%. 2.05% إلى 13798.11 نقطة.

وسجل «إس آند بي» أعلى مستوى إغلاق له منذ 19 سبتمبر. وانتهت جميع القطاعات الـ11 في «إس آند بي500» بالوجود في المنطقة الإيجابية، بقيادة مكاسب بنسبة 2.6% لقطاع التكنولوجيا.

وأيضاً ارتفعت بقوة الجمعة أسهم الشركات الكبرى التي دفعت السوق إلى الأعلى هذا العام؛ حيث ارتفع سهم إنفيديا بنحو 3%، مع ارتفاع سهم «ميتا بلاتفورمز» 2.6%، وسهم «مايكروسوفت» 2.5%.

ويقول خبراء في مجال خدمات الاستثمار: «إن الناس ينظرون إلى أسهم التكنولوجيا الضخمة، حيث يعتقدون أن في ظروف أسعار عالية واقتصاد متباطئ، تظل هذه الشركات المكان الأفضل لدفع علاوة عليها».

وعلى مدار الأسبوع ارتفع المؤشر داو جونز 0.7%، وربح «إس آند بي500» 1.3%، وصعد ناسداك 2.4%.

مفاضلة الاستثمار

ومما ساعد على دعم الأسهم هو أن العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات القياسي، شهد تغيراً طفيفاً عند 4.62% في اليوم التالي للقفزة التي كانت مدفوعة جزئياً بمزاد أضعف من المتوقع للسندات لأجل 30 عاماً.

وأظهرت بيانات الجمعة تراجع ثقة المستهلكين بالولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر، كما ارتفعت مرة أخرى توقعات الأسر المتعلقة بالتضخم.

وفي ما يتعلق بالأنباء عن الشركات، انخفضت أسهم شركة التحليل الجيني «الومينا» 8%، حيث قلصت توقعات أرباح العام بأكمله للربع الثاني على التوالي.

وفاق عدد الأسهم المتقدمة الأسهم الخاسرة بنسبة 2.7 إلى 1 في بورصة نيويورك. وكان هناك 70 ارتفاعاً جديداً و152 مستوى منخفضاً جديداً في بورصة نيويورك.

وفي ناسداك، تجاوزت 2589 من الإصدارات المتقدمة عدد الأسهم الخاسرة بنسبة 1.6 إلى 1 في ناسداك. وسجل مؤشر ناسداك 61 مستوى مرتفعاً جديداً و353 مستوى منخفضاً جديداً. وتم تداول نحو 10.2 مليار سهم في البورصات الأمريكية، مقارنة بمتوسط يومي قدره 11 مليار تقريباً خلال العشرين جلسة الماضية.

أبرز أحداث الأسبوع الاقتصادية بالولايات المتحدة

-الاثنين

8:50 تتحدث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك

14:00 الميزانية الفيدرالية الأمريكية الشهرية/أكتوبر

-الثلاثاء

5:30 يتحدث نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون

6:00 مؤشر مؤشر تفاؤل الأعمال الصغيرة/أكتوبر

8:30 مؤشر أسعار المستهلك/أكتوبر

8:30 مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي/أكتوبر

8:30 مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي

8:30 مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على أساس سنوي

10:00 يدلي نائب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للرقابة مايكل بار بشهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ

نتائج: هوم ديبو

-الأربعاء

8:30 مؤشر أسعار المنتجين/أكتوبر

8:30 مؤشر أسعار المنتجين الأساسي/أكتوبر

8:30 مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي

8:30 مؤشر أسعار المنتجين الأساسي على أساس سنوي

8:30 مبيعات التجزئة الأمريكية

8:30 مبيعات التجزئة باستثناء السيارات.

8:30 مسح التصنيع في إمباير ستيت/نوفمبر.

10:00 مخزونات الأعمال/سبتمبر

نتائج: إكسبينغ، أنظمة سيسكو

-الخميس

7:10 يتحدث نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي للرقابة مايكل بار

8:30 الطلبات الأولية لإعانة البطالة في 11 نوفمبر

8:30 مؤشر أسعار الواردات/أكتوبر

8:30 الرقم القياسي لأسعار الواردات مطروحاً منه الوقود.

8:30 تتحدث رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر

9:15 الإنتاج الصناعي/أكتوبر

9:15 استغلال السعة/أكتوبر

9:25 يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز

10:00 مؤشر ثقة شركات بناء المنازل/نوفمبر.

10:30 يتحدث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر

10:35 يتحدث نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي للرقابة مايكل بار

12:00 تتحدث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك

نتائج: على بابا، وول مارت، أبلايد ماتريالس

-الجمعة

8:30 المساكن المبدوءة في أكتوبر

8:30 تراخيص البناء/أكتوبر

8:45 تتحدث رئيسة الاحتياطي في بوسطن سوزان كولينز

9:45 يتحدث نائب رئيس الاحتياطي للرقابة مايكل بار