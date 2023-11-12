شكرا لقرائتكم خبر عن «كونتيننتال» تعتزم إلغاء 5500 وظيفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

تعتزم شركة «كونتيننتال أيه جي»، إحدى أكبر شركات تصنيع قطع غيار السيارات في أوروبا، خفض 5500 وظيفة تمثل 3% من موظفيها في جميع أنحاء العالم بحلول الاثنين، وفقاً لمجلة «مانجر ماغزين».

وذكرت المجلة نقلاً عن مسؤولين في الشركة لم تحدد هويتهم أنه «سيتم إلغاء أكثر من 1000 وظيفة في حوالي 30 موقعاً في ألمانيا، معظمها في مناصب إدارية».

وذكرت المجلة أنه «من المرجح أن يتم تجنب الإنتاج والتطوير في الوقت الحالي».

وأضافت أنه «تم إبلاغ المديرين بالتخفيضات المقررة الجمعة، وسيتم إبلاغ الموظفين الاثنين».

وقال متحدث باسم الشركة التي يقع مقرها في هانوفر في بيان: «إن كونتيننتال تدرس المزيد من الإجراءات لتحسين القدرة التنافسية لفرعها للسيارات».

وقال مارك سيدلر، المتحدث باسم «كونتيننتال»: «يتضمن ذلك تغييرات محتملة في الهياكل الإدارية لتمكين اتخاذ قرارات أسرع وأكثر مرونة في المستقبل، ولتخفيف التكلفة». وأضاف سيدلر أن «كونتيننتال ستبلغ موظفيها ثم الجمهور بمجرد اتخاذ قرارات ملموسة».