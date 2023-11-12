شكرا لقرائتكم خبر عن 12 منتجا في القائمة الإلزامية للمنتجات الاستهلاكية البلاستيكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية التي تشمل 12 منتجًا، منها الأكياس البلاستيكية والملاعق المنزلية والصحون البلاستيكية وغيرها، وسيبدأ تطبيق هذه القائمة ابتداءً من تاريخ 1 ديسمبر 2023م.

وأشارت إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بناء على معايير إدراجها، وفي مقدمتها القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات.

وأوضحت الهيئة أن إدراج هذا القطاع الجديد يأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل الآليات المحددة للائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.

333 مصنعا مستفيدا

نوهت بوجود 333 مصنعًا مستفيدًا، ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الحكومي 770 مليون ريال، مشيرةً إلى أهمية إدراج المنتجات في القائمة الإلزامية، ودورها المحوري في توجيه القوة الشرائية الحكومية نحو المنتجات الوطنية.

وتسعى الهيئة ضمن إدراج قطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية إلى تعزيز المنتجات الوطنية داخل المملكة، واستحداث صناعات وقطاعات جديدة فيها لتنمية المحتوى المحلي.

يذكر أن الهيئة تعمل على إصدار وتحديث القائمة الإلزامية دوريًّا بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.