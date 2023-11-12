شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: الملزمون بالإيصالات الإلكترونية مطالبون بالتسجيل على برنامج تحفيز المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أن برنامج (فاتورتك.. حمايتك وجايزتك)، يُعد أداة لرؤية الاقتصاد بصورة أكثر وضوحًا، وكذلك أداة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، مطالبًا المكلفين الملزمين بإصدار إيصالات الكترونية بسرعة التسجيل على البوابة الالكترونية لبرنامج تحفيز المواطنين (فاتورتك.. حمايتك وجايزتك)، وفقا للقرار رقم (515) لسنة 2023 وذلك من خلال بوابة مصلحة الضرائب المصرية.

وأوضح الدكتور فايز الضباعني أن المكلفين الملزمين بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية، والمسجلين على منظومة الأعمال الضريبية (SAP ) عليهم البدء بالتسجيل على منظومة التحفيز من خلال حسابهم المفعل على بوابة المصلحة، مشيرًا إلى أن المكلفين الملزمين بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية، والغير مسجلين علي منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية (SAP ) عليهم البدء بالتسجيل على بوابة المصلحة و إنشاء حساب، لافتًا إلى أنه لاستكمال تفعيل الحساب يجب استلام أكواد التفعيل، وذلك بالتوجه إلى المأمورية التابع لها الممول أو مركز دعم التحول الرقمي بلاظوغلي.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المستندات المطلوبة لاستلام أكواد التفعيل بالنسبة للممول الفردي هى صورة البطاقة الضريبية والرقم القومي للإطلاع على شخصية الممول، موضحًا أن المستندات المطلوبة لاستلام أكواد التفعيل بالنسبة للشركات الاعتبارية هى صورة البطاقة الضريبية، والسجل التجارى الذي يوضح صفة المستلم (الشريك المتضامن فقط) ويكون حديث لم يمض عليه أكثر من 3 أشهر، وتفويض من الشركة للشخص المستلم بتوقيع بنكي مُصدق عليه من البنك المتعامل معه، وبطاقة الرقم القومي للإطلاع عليها .

وأضاف الدكتورفايز الضباعني أنه لاستلام أكواد التفعيل في حالة التوكيل لابد من أن يكون التوكيل منصوص عليه التعامل مع مصلحة الضرائب سواء المحاسب أو وكيله، وأن يكون التوكيل بصفته وليس توكيل شخصي.