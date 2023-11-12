وزير قطاع الأعمال: مصر للألومنيوم تحصل على شهادة دولية بتبني المعايير البيئية

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القاهرة - سامية سيد - "مصر للألومنيوم" تحصل على شهادة مبادرة الإشراف على الألومنيوم (ASI)

في إطار السياسة العامة للدولة بتوطين الصناعة وإحلال المنتج المحلي والاعتماد عليه لخفض الواردات وزيادة الصادرات، وحرص وزارة قطاع الأعمال العام على توافق الشركات التابعة مع معايير التصنيع العالمية وتلبية اشتراطات المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال وذلك من خلال خطة التطوير والتحديث التي تم إقرارها وتقوم بتنفيذها كافة الشركات، نجحت شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في الحصول على شهادة معيار أداء مبادرة الإشراف على الألومنيوم (ASI) وهى معايير صارمة لضمان سلامة وتوافق سلاسل التوريد وقوانين العمل وحماية البيئة والحوكمة والتسجيل في بورصة لندن للمعادن للاستمرار في الأسواق الأوروبية.

حققت شركة مصر للألومنيوم، التوافق مع المبادئ والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة التي تشترطها هيئة (ASI)، وهي منظمة عالمية غير ربحية تضع المقاييس العالمية لصناعة الألومنيوم وتضم أكثر من 190 منتجا ومستخدما عالميا للألومنيوم.

أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، فى بيان اليوم أن حصول شركة مصر للألومنيوم على هذه الشهادة الدولية يمثل خطوة مهمة تعكس مدى الحرص والالتزام بتبني المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، وهي بنود ضمن خطة التطوير التى يجرى تنفيذها حاليا لتحسين الإنتاج ومعدلات الأداء، مشيرا إلى الاهتمام بحماية البيئة وتطبيق المعايير والاشتراطات الدولية لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات وذلك في إطار الحوكمة والشفافية.

جدير بالذكر أن حصول "مصر للألومنيوم" على شهادة الامتثال لمتطلبات (ASI) يمكنها من الاستمرار في التصدير والتوسع في الأسواق الخارجية، إذ تقوم الشركة حاليًا بتصدير أكثر من 50% من منتجاتها خاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي بما يسهم في توفير النقد الأجنبي اللازم لشراء المواد الخام الأساسية لعملية الإنتاج، وتعمل شركة مصر للألومنيوم حاليًا على تطوير وإعادة تأهيل المصهر القائم بنجع حمادي وزيادة طاقته الإنتاجية، إلى جانب عدد من المشروعات منها مشروع إنتاج الفويل لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.