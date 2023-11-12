تصديري الكيماويات: نستهدف نمو صادرات القطاع لأفريقيا بنسبة 10% خلال 2024

القاهرة - سامية سيد - فى إطار توجيهات خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة شارك المجلس فى المعرض الأفريقى للتجارة البينية تنفيذا لخطته الإستراتيجية الهادفة إلى تنمية صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة لمختلف الأسواق الدولية بشكل عام والسوق الأفريقى بشكل خاص لما يمثله من أهمية أمام المنتجات المصرية.

أكد أبو المكارم أن استضافة هذا المؤتمر بكافة فاعلياته يؤكد على مدى الثقة الدولية والإقليمية لجمهورية مصر العربية وقدرتها على استضافة حدث يضم أكثر من 1950 عارض أجنبى وأهميتها كبوابة لأفريقيا وقدرتها على توفير كافة الأدوات والآليات اللازمة لتحقيق الهدف من المؤتمر وهو تعزيز مشروعات التصنيع وتحقيق معدلات نمو إيجابية فى حجم التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية.

وجاءت مشاركة المجلس بتكليف من وزير التجارة والصناعة وبالمشاركة مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات لتعزيز التجارة البينية والاستثمار المشترك ما بين مصر وأفريقيا تحت مظلة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، فى إطار خطة المجلس الهادفة لنمو الصادرات إلى أفريقيا بنسبة 10% خلال 2024.

وقال محمد مجيد المدير التنفيذى للمجلس خلال اليوم الثالث من فاعليات المعرض إنه يستهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الأفريقية وذلك من خلال المشاركات المتنوعة من حيث الدول الأفريقية المشاركة وكذلك تنوع العارضين بين هيئات دولية، وجهات ومؤسسات حكومية وبنوك وشركات تمويل فضلا عن شركات تسعى لاستيراد العديد من المنتجات ومستلزمات الإنتاج والكيماويات الوسيطة والأسمدة والمخصبات الزراعية والصناعات البلاستيكية من مصر بالنسبة لقطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة.

ويعد المعرض الأفريقى للتجارة البينية هو الحدث الأبرز فى سوق التجارة الأفريقية. ومنصة فريدة فى أفريقيا لاستكشاف فرص الاستثمار وتوقيع الاتفاقيات وتعزيز التعاون الدولي.