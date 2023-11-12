شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج سيارات «أوروس» الروسية الفاخرة ينطلق في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، انطلاق عملية تجميع سيارات «أوروس» من طراز «سينات» و«كوميندانت» رباعية الدفع، الأحد، في أبوظبي، بحسب وكالة «سبوتنيك».

وأضاف في حديث للصحفيين: «يتم تنفيذ المشروع قبل الموعد المحدد، حيث كان من المقرر في السابق أن يبدأ التجميع في عام 2024».

وأوضح مانتوروف أن «موقع الإنتاج يقع في أبوظبي، ولم يكشف المسؤول عن اسم الشريك، حيث من المخطط أيضاً افتتاح صالون لبيع وتخصيص سيارات أوروس في دولة الإمارات».

وتابع: «في المستقبل، سيتم النظر في تسليم سيارات أوروس إلى دول أخرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وستصبح دولة الإمارات مركزاً لتوريد سيارات أوروس الروسية الفاخرة في هذه المنطقة».

ومشروع «أوروس» هو الاسم التسويقي لعدد من السيارات الفارهة لكبار المسؤولين، التي تتم صناعتها في روسيا وتشمل سيارات ليموزين وسيارات ميني وسيارات دفع رباعي.