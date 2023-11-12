شكرا لقرائتكم خبر عن 156 مليار دولار مبيعات «يوم العزاب» 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة «علي بابا»، أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في الصين، تسجيل نمو على أساس سنوي خلال فترة مبيعات «يوم العزاب» لهذا العام والتي انتهت عند منتصف ليل السبت، في حين أعلن منافسها «جيه دي دوت كوم» عن حجم مبيعات بلغ رقماً قياسياً.

وبحسب مزود البيانات «سينتن»، ارتفع إجمالي حجم التجارة التراكمي عبر منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية بنسبة 2.08% إلى 1.14 تريليون يوان (156.40 مليار دولار) مقارنة بنمو قدره 2.9% في العام الماضي.

وكان مهرجان «يوم العزاب» في الأصل حدثاً للتسوق عبر الإنترنت لمدة 24 ساعة يُعقد في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام في الصين، ثم توسع إلى أسابيع من العروض الترويجية في البلاد عبر منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية وبالمتاجر القائمة.

وكانت توقعات نمو مبيعات المهرجان، الذي يُنظر إليه على أنه مقياس لثقة المستهلك، ضعيفة هذا العام؛ حيث يكافح الاقتصاد للتعافي.

وفي العام الماضي، عندما كانت الصين خارجة للتو من قيود «كوفيد-19»، لم تكشف «علي بابا»، أكبر لاعب في التجارة الإلكترونية في البلاد من حيث الحصة السوقية، عن قيمة مبيعاتها باليوان للمهرجان؛ وذلك للمرة الأولى.

ومرة أخرى هذا العام، تذكر الشركة فقط أن المبيعات كانت إيجابية من دون إعطاء تفاصيل لمنصات التجارة الإلكترونية الخاصة بها «تي مول» و«تاوباو».