شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة المصرية توقع اتفاقية مع «فولكس فاغن» لإنشاء مجمع لصناعة السيارات في شرق بورسعيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

تم في القاهرة، الأحد، توقيع اتفاقية لإنشاء «مجمع صناعة السيارات المشترك بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد»، بين شركة «فولكس فاجن» إفريقيا، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية.

ويستهدف المشروع جذب استثمارات بنحو 240 مليون دولار وتوفير ما يزيد على 6 آلاف فرصة عمل، بخلاف ما يزيد على 4000 فرصة عمل غير مباشرة في الصناعات المغذية.

وشهد التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وجرى التوقيع من جانب وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سُليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، ومارتينا بينا، العضو المنتدب ورئيس مجموعة فولكس فاجن إفريقيا.

وتستهدف الاتفاقية تعاون الأطراف الأربعة معاً لتطوير دراسة جدوى تتعلق بإنشاء «مجمع صناعة السيارات المشترك في شرق بورسعيد».

كما تتعاون الأطراف الموقعة، بموجب هذه الاتفاقية، في التشاور والتنسيق مع شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية لضمان تعيين استشاريين أكفاء في دراسة الجدوى لإجراء الدراسات الأولية، فيما تختص شركة شرق بورسعيد للتنمية، وذلك بالتنسيق فنياً مع جميع الأطراف المشاركة في هذه الاتفاقية، كما تختص فولكس فاغن بتقديم التعاون الفني بما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

تعزيز توطين صناعة السيارات

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، عقب التوقيع، أن الحكومة المصرية تحرص على تعزيز توطين صناعة السيارات داخل أراضيها، وهو ما عكسه الإعلان الرسمي عن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، في يونيو 2022، والذي يهدف إلى تعزيز القيمة المضافة المحلية وزيادة حجم الإنتاج وتعزيز الاستثمار وتحسين معايير الانبعاثات في قطاع السيارات، ومن ثمّ إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بغرض تنظيم التنفيذ الفعال لبرنامج.

وأوضح وليد جمال الدين، أن المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد تعد الموقع الأنسب لذلك المشروع لعدة عوامل، من بينها موقعها الاستراتيجي المُطل على البحر المتوسط وقناة السويس، إلى جانب اتصالها الاستثنائي بالطرق السريعة.

وأضاف أن المنطقة الصناعية تقع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبناءً عليه، فهي تستفيد من الدعم الشامل والحوافز المالية وغير المالية الفريدة، التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين المحتملين، إلى جانب قربها من المراكز اللوجستية الرئيسية في ميناء شرق بورسعيد، وكذا تميزها بالتطوير المستمر للبنية التحتية الحديثة المصممة خصيصاً للعمليات الصناعية، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من العمالة، بالنظر إلى المناطق المجاورة المأهولة بالسكان.

خبرة واسعة

وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن شركة «فولكس فاغن» إفريقيا تتمتع بخبرة واسعة في صناعة السيارات، كما أظهرت اهتماماً قوياً بتوسيع نطاق أعمالها داخل السوق المصرية.

وقالت مارتينا بينا، العضو المنتدب ورئيس مجموعة «فولكس فاغن» إفريقيا، إن شركة «فولكس فاغن» تبدي اهتماماً كبيراً بتوسيع وجودها في السوق المصرية من خلال المشاركة في البرنامج الوطني لصناعة السيارات.

وأضافت: «إن فولكس فاغن تعتزم استكشاف جدوى إنشاء مجمع لطلاء السيارات في المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، حيث من المخطط أن تصبح المنطقة مركزاً عالمياً لتصنيع السيارات والخدمات اللوجستية».

وقالت: «إن شركة فولكس فاغن متحمسة لتعزيز وجودها في السوق المصري، كجزء من خطط النمو طويلة المدى في القارة الإفريقية، وخاصة في شمال إفريقيا»، موضحة أن «البرنامج الوطني المصري لصناعة السيارات هو أحد برامج السيارات الأكثر تقدماً في القارة، والتي تنوي شركة فولكس فاجن أن تكون جزءاً منه».

أضافت أن «توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع الحكومة المصرية يعد استمراراً لاستراتيجية فولكس فاغن للعب دور رائد في تطوير صناعة السيارات في إفريقيا».