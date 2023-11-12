شكرا لقرائتكم خبر عن ضريبة الشركات.. طرق التسجيل والمستندات المطلوبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حازم حلمي

فرضت دولة الإمارات نظاماً ضريبياً جديداً، منتصف العام الجاري، ليضاف إلى نظامين ضريبيين قديمين، ضريبة القيمة المضافة، والانتقائية، واللتين فرضتا قبل 6 سنوات.

وبدأت الإمارات بفرض ضريبة الشركات على مجتمع الأعمال، بنسبة 9% على الدخل الذي يتجاوز 375 ألف درهم، وبنسبة 0% على الدخل الذي لا يتجاوز هذا المبلغ، بدءاً من السنة المالية التي تبدأ من، أو بعد 1 يونيو/ حزيران 2023.

وفتحت الهيئة الاتحادية للضرائب باب التسجيل في ضريبة الشركات للشركات المُساهمة العامّة، والمُساهمة الخاصة، وذات المسؤولية المحدودة والخاصة المقيمة في الإمارات.

التسجيل متاح عبر المنصة، على مدار الساعة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، ويمكن إتمام إجراءات التسجيل، من خلال أربع خطوات رئيسية سهلة وواضحة، وتستغرق نحو 30 دقيقة.

وبالنسبة إلى المُسجَّلين في ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية، يدخل الخاضع على حسابه، عبر المنصة، ثم يحدد الشخص الخاضع من قائمة الأشخاص الخاضعين، ثم يستكمل طلب التسجيل في ضريبة الشركات وتقديم المستندات المطلوبة، وبعد الموافقة على الطلب، يمكنه الحصول على رقم تسجيل لأغراض ضريبة الشركات.

وفي ما يخص الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في ضريبة الشركات لدى الهيئة، تشمل نسخة محدثة من رخصة الشركة، ونسخة من عقد التأسيس وملحقاته، ونسخة من بطاقة الهوية وجواز السفر للشركاء والمديرين، وبيان الشخص المخول بالتوقيع، ورقم الهاتف، والبريد الالكتروني الرسمي للتواصل مع الشركة، والعنوان التفصيلي للشركة، وتفاصيل بداية ونهاية السنة المالية للشركة.