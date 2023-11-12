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مثل الجانبين في التوقيع كل من رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، ورئيس اتحاد المؤسسات الإيفواري أحمد سيسي.
وسيضطلع المجلس بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال التجارة والاستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية المستهدفة في أجندة التعاون الاقتصادي، كما سيوفر منصة لرجال الأعمال السعوديين والإيفواريين للتعريف والترويج لأنشطتهم وإقامة شراكات تجارية.
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