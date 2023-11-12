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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جمعية الاقتصاد السعودية نظمت ندوة بعنوان «صناعة الدواء في المملكة بين الواقع والمأمول» بمشاركة عميد كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود الدكتور عامر العنزي، وعضو هيئة التدريس بالكلية الدكتور عبدالله المهيزع. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جمعية الاقتصاد السعودية نظمت ندوة بعنوان «صناعة الدواء في المملكة بين الواقع والمأمول» بمشاركة عميد كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود الدكتور عامر العنزي، وعضو هيئة التدريس بالكلية الدكتور عبدالله المهيزع. وناقشت الندوة العديد من الموضوعات منها: أهمية صناعة الدواء في التحول نحو الاقتصاد غير النفطي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء، والتحديات اللوجستية المتعلقة بالنقل والتخزين وضبط الجودة ومجالات التحسين على البنية التحتية اللوجستية والتنظيم اللوجستي بما يعزز فاعلية التصدير والإسهام في تنوع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب السعودي.

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