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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم نظمت عددا من الفعاليات بمناسبة يوم الغذاء العضوي، بالشراكة مع المركز الوطني للزراعة العضوية، وذلك في مجمع العثيم مول بمدينة بريدة.

وتهدف الفعاليات التي استمرت لمدة يومين لتذكير المواطنين بأهمية الغِذاء العضوي وفوائده الصحية العديدة.

وتضم منطقة القصيم 15 مزرعة عضوية بالإضافة إلى 8 مزارع بدأت بالتحول للإنتاج العضوي كليا معتمدة على الأسمدة الطبيعية التي تستخلصها من مخلفات الحيونات أو النباتات وفق آلية تضمن إنتاجها لأجود أنواع المحاصيل وأكثرها طلبا.

وشملت الفعاليات استعراض 50 منتجا ونموذجا للإنتاج العضوي، وعدد من البرشورات التوعوية والتثقيفية بالإضافة لتوزيع الكتيبات التوعوية على الزوار.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع أن يوم الغذاء العضوي يأتي تأكيدا على الحفاظ على صحة المواطن، ورفع معدل الوعي بأهمية الحياة الصحية السليمة وجودة الحياة للأسرة السعودية.