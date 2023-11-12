إطلاق المنافسة على 4 مشروعات لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية

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وتشمل المشروعات التي تبلغ سعتها الإجمالية 3700 ميجاوات كلا من: مشروع الصداوي في المنطقة الشرقية بطاقة تبلغ (2000) ميجاوات، ومشروع المصع في منطقة حائل بطاقة تبلغ (1000) ميجاوات، ومشروعٍ الحناكية (2) في منطقة المدينة المنورة بطاقة تبلغ (400) ميجاوات، ومشروع رابغ (2) في منطقة مكة المكرمة بطاقة تبلغ (300) ميجاوات.
ويأتي طرح هذه المشروعات ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي يهدف إلى زيادة إسهام مصادر الطاقة المتجددة وزيادة حصة الغاز في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وإزاحة الوقود السائل، وهو ما سيشكل نحو 50% لكل منهما من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول 2030م.
وتعد شركة «المشتري الرئيس» المسؤول عن إعداد الدراسات التمهيدية، وطرح وشراء الكهرباء المنتجَة من مشروعات الطاقة في السعودية، حيث تم حتى الآن، تحت مظلة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ترسية مشروعات تتجاوز طاقتها الإجمالية 12.6 جيجاوات.
4 مشروعات
- السعة الإجمالية 3700 ميجاوات
- مشروع الصداوي، المنطقة الشرقية، بطاقة (2000) ميجاوات.
- مشروع المصع، منطقة حائل، بطاقة (1000) ميجاوات.
- مشروع الحناكية (2)، منطقة المدينة المنورة، بطاقة (400) ميجاوات.
- مشروع رابغ (2)، منطقة مكة المكرمة، بطاقة (300) ميجاوات.
- زيادة إسهام مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء.
- زيادة حصة الغاز في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء.
- زاحة الوقود السائل من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء.
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