شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة في «دبي للطيران».. والمنافسة تشتد بين «بوينغ» و«إيرباص» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

توقع مراقبون أن تعلن شركات الطيران الإماراتية والأجنبية على حد سواء عن طلبيات وصفقات تترقبها شركتا «بوينغ» و«إيرباص» ومصنعو المحركات ومقدمو الخدمات المرتبطة بالقطاع، مع تزايد المنافسة بين المُصنعين الرئيسيين الأمريكي والأوروبي على اقتناص صفقات طائرات جديدة في معرض دبي للطيران لعام 2023، الذي يعد منصة مهمة لتوقيع اتفاقيات الشراء.

على صعيد العقود الدفاعية، من المتوقع أن تنجح شركة «ايدج»، للتكنولوجيا المتقدمة والدفاع، من لفت الأنظار مجدداً، من خلال صفقات كبيرة خصوصاً وأن الشركة تطرح نظم وحلول جديدة ضمن محفظتها المتنوعة وتعزز قدراتها ضمن المجال الجوي.

وعلى صعيد الصفقات التجارية، توقع أحد المراقبين أن تشهد النسخة الثامنة عشرة من المعرض، «مفاجأة» في حجم الصفقات ونوعها، فيما تعرض شركات منتجات للمرة الأولى في هذا المعرض على الصعيدين التجاري والدفاعي، ومن المتوقع أن تشمل الطلبيات الجديدة طائرات ضمن طرز أبرزها «777 إكس» المرتقبة وطائرات «A350»، إلى جانب طائرة «737 ماكس» ذات الممر الواحد المفضلة لدى العديد من شركات الطيران. ومن المقرر أن تعلن «طيران الإمارات»، التي تتخذ من المعرض منصتها الرئيسية للكشف عن اتفاقياتها، عن صفقات جديدة في إطار خططها لتوسيع أسطولها الحديث.

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وتستعد «إيرباص» للفوز بأضخم طلبية على الإطلاق من الخطوط الجوية التركية، التي تنوي شراء حوالي 355 طائرة، خلال المعرض، وذلك وفقاً لما نقلته «رويترز» عن أشخاص مطلعين على المحادثات.

وبحسب المصادر، تدرس شركة الطيران التركية شراء 75 طائرة من طراز «A350-900»، و15 من الطراز الأكبر «A350-100». كما تناقش شراء 250 طائرة من طراز «A321neo» ذات الممر الواحد، بالإضافة إلى عدد من طائرات الشحن «A350».

وتقترب «إيرباص» بالفعل من مستوى تاريخي مرتفع من الطلبيات السنوية، وسيساعد المعرض الشركة المصنعة في تولوز بفرنسا على تحقيق هذه الأهداف ما يسلط الضوء على انتعاش صناعة الطيران من الوباء.

الإمارات

ومن المتوقع أن توقع «طيران الإمارات» اتفاقية نوايا، أو شراء مؤكدة لطائرات عريضة البدن، خلال المعرض، بما يصل إلى 150 طائرة، لتعزز طلبيتها القائمة من الطائرات البالغة 200 طائرة. وتشير التوقعات إلى أن الناقلة تفاضل بين 3 طرز من الطائرات الجديدة من طراز بوينغ 777 إكس وبوينغ 787، وإيرباص A350، علماً أن «طيران الإمارات» لديها طلبية مؤكدة من الطائرات نفسها، حيث قال رئيس الشركة تيم كلارك إنه يدرس شراء مزيد من الطائرات عريضة البدن (ذات الممرين). وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، أشار كلارك إلى أنه سيطلب ما يتراوح بين 100 و150 طائرة، وأنه ينظر في الطرز الأكبر حجماً لدى «إيرباص» و«بوينغ». وقالت «فلاي دبي» مطلع العام الجاري، إنها في مفاوضات مستمرة مع مصنعي الطائرات، حيث تدرس الناقلة شراء طائرات ضيقة البدن، إضافة إلى طلبيتها الحالية من طراز بوينغ 737 ماكس، البالغة 160 طائرة، في ظل وجود طلب هائل على الطائرات ضيقة البدن. وتتفاوض شركة إنديجو الهندية، أكبر شركة طيران في الهند، أيضاً على شراء طائرات عريضة الجسم لتوسيع خدمات الرحلات الطويلة.

ومن المتوقع أن تعلن شركات طيران أخرى عن اتفاقيات، إلى جانب الصفقات العسكرية في قطاع الدفاع.

وتشارك «العربية للطيران» أيضاً في المعرض، حيث أعلنت، خلال مشاركتها في نسخة المعرض لعام 2019، عن طلبية شراء 120 طائرة من عائلة «إيرباص A320» ذات الممر الواحد.

الاتحاد للطيران

كذلك ليس من المستبعد أن تعلن «الاتحاد للطيران» عن صفقات، خصوصاً وأن أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، قال مؤخراً بمناسبة الذكرى ال 20 على تأسيس الناقلة: «بحلول عام 2030، نهدف إلى مضاعفة أسطولنا واستقبال ثلاثة أضعاف عدد الضيوف، لنصل إلى 30 مليون شخص كل عام، مرحبين بعدد أكبر من الأشخاص للاستمتاع بمعالم الجذب والضيافة في موطننا أبوظبي، وسنعمل على ربط شبكتنا العالمية المتنامية».

وتهدف الاتحاد للطيران لمضاعفة أعداد المسافرين ثلاث مرات والتحليق إلى 100 وجهة بحلول العام 2030، لا سيما بعد افتتاح مبنى المسافرين A الجديد، وتتوقع الناقلة نمو أعداد المسافرين 30% لتصل إلى 13 مليون مسافر على متن رحلات الناقلة بنهاية العام، بعد أن نقلت 10 ملايين مسافر العام الماضي عبر الأسطول الحالي للاتحاد للطيران والذي يضم أكثر من 70 طائرة.

طيران الرياض

إلى ذلك، أشارت المصادر إلى اقتراب شركة طيران الرياض الناشئة من شراء حوالي 100 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس»، وأن المفاوضات النهائية - بحسب «بلومبيرغ» - لا تزال مستمرة، مع احتمال الإعلان عن الاتفاق النهائي خلال المعرض، وستكون هذه الصفقة، إن تمت، بمثابة فوز جديد للصانع الأمريكي، بعدما أبرمت «بوينغ» بالفعل صفقة لبيع 72 طائرة من طراز «787» عريضة الجسم إلى «الرياض أير» في مارس/آذار.