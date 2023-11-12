شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح ذهبية لحياة أفضل في المكتب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: أحمد البشير

نحن نجلس ساعاتٍ طويلة أمام شاشة الكمبيوتر، فيتعرّض جسمنا لضغوط كثيرة تؤثر سلباً في وضعيتنا وراحتنا. إليكم في هذا السياق مجموعة من النصائح التي تساعدكم في الحفاظ على ليونة وراحة طوال نهار العمل:

1- ترطيب الجسم لتفادي آلام الرأس

يتألف الدماغ بنسبة 75% من الماء. وإذا تضاءل مستوى الماء في الدماغ، يستحيل نقل المعلومات والرسائل بين الدماغ والأعضاء الحسّية في الجسم. وهذا ما يُفسِّر شعورنا بأوجاع الرأس ومواجهتنا مشاكل في التركيز إذا عانى جسمنا نقصاً في الماء. ومن هنا تأتي أهمية ترطيب الجسم طوال النهار. وينصح الأطباء بشرب الماء، وليس الشاي أو القهوة، لأنّ الكافيين قد يجفف الجسم بسبب تأثيره المدرّ للبول. ولعل أفضل حيلة لدفعنا إلى شرب الماء بانتظام خلال النهار تكمن في وضع قنينة الماء أمامنا على المكتب لنتذكر ضرورة شرب الماء بين الفينة والأخرى حتى لو لم نشعر بالعطش.

2 - المشي لتنشيط الدورة الدموية

ومن الضروري أيضاً النهوض من المكتب كلّ ساعة تقريباً والمشي لمدة خمس دقائق لتنشيط الدورة الدموية في الجسم. وعليك أيضاً فعل الشيء نفسه إذا كان عملكم يستلزم الوقوف المستمر بدل الجلوس. كما يمكنكم خلع الحذاء بين الفينة والأخرى وتمرير كرة صغيرة (مثل كرة المضرب) تحت قوس القدم لتدليك هذه المساحة المهمّة لمدة دقيقة كاملة.

3- إراحة العينين لترطيبهما

من الطبيعي أن نشعر بجفاف في العينين بعد الجلوس لساعات طويلة أمام شاشة الكمبيوتر في مكتب مكيّف. ويكمن الحلّ في طرف العينين بانتظام، من خلال إغماضهما بقوّة ومن ثمّ فتحهما جيِّداً، ثلاث أو أربع مرّات متتالية، لتحفيز إنتاج الدموع.

4 - أخذ قيلولة صغيرة لتعزيز الطاقة

لا شيء أفضل من توفير الراحة للدماغ بين الحين والآخر، حتى لو اقتصر ذلك على 5 أو 10 دقائق، بهدف تعزيز إنتاجنا في العمل. وصحيح أنّ أخذ قيلولة حقيقية أمر شبه مستحيل في المكاتب، لكن يمكنك الجلوس في وضعية مريحة في كرسيك، وإغماض العينين والتنفس بهدوء. من شأن هذه الاستراحة الصغيرة أن تفيد الذاكرة، وتحسن القدرات الإدراكية، وتحارب التعب، وتنمي اليقظة. وتمتدّ فائدة هذه القيلولة الصغيرة ل2 إلى 3 ساعات تقريباً.

5 - تناول اللوز والشوكولاتة لمحاربة التعب

لا تخف أبداً من احتمال تعرضك للوزن الزائد إذا تناولت اللوز والشوكولاتة خلال فترة قبل الظهر أو بعد الظهر. فاللوز والشوكولاتة يُعدان من الوجبات الخفيفة (الذكية)؛ لأنهما غنيان بالمغنيسيوم ويوفران الإحساس بالشبع، نظراً لغناهما بالألياف والبروتين. ويؤكد العلماء أنّ تناول 20 حبة لوز كلّ يوم (أي قرابة 28 غراماً) لا يسبب أي زيادة في الوزن. كما يمكن تناول لوح واحد من الشوكولاتة (30 غراماً) كلّ يوم من دون أيّ زيادة في الكيلوغرامات.

6 - التثاؤب لطرد التوتر

هل تعلمون أنّ التثاؤب طريقة جيدة لإرخاء عضلات الوجه، ووسيلة ممتازة لتزويد الدماغ بالأكسجين؟ كما يتيح التثاؤب زيادة دفق الدم في الجسم لمساعدة الأعضاء على العمل بشكل مثالي. وحسب الطب الصيني، فإنّ التثاؤب يتيح إطلاق الطاقة الحيوية من الجسم.

7 - غسل اليدين لصفاء الذهن

أظهرت بعض الدراسات الأمريكية أنّ غسل اليدين كفيل بجعل أفكارنا واضحة وتسهيل خياراتنا. فراحتا اليدين تشتملان على ثلاثة آلاف خلية عصبية، وبالتالي فإنّ فرك اليدين أثناء الغسل مفيد لإزالة التوتر.

8 - تقوية عضلات البطن لتحسين الوضعية

إذا كنت لا تملك الوقت للذهاب إلى النادي الرياضي وممارسة التمارين هناك، يمكنك تقوية عضلاتك في المكتب. ضع قنينة ماء صغيرة بين ركبتيك وحاول الضغط بشكل خفيف عليها. ومن شأن هذا التمرين الصغير أن يمنحك نتائج مذهلة مع مرور الأيام.

9 - اتخاذ وضعية مثالية للوقوف

أثناء الوقوف لساعات طويلة متتالية، يجب تفادي نقل الوزن من قدم إلى أخرى. فهذا لا يريح الظهر أبداً، بل على العكس يرهقه. لذا، ينصح بتثبيت القدمين جيداً في الأرض، وإبعادهما عن بعضهما مسافة عرض ورك تقريباً، ورفع الرأس إلى الأعلى بين الحين والآخر كما لو أننا نحاول جعل أنفسنا أطول. كما ينصح دوماً بإرخاء الكتفين، وشدّ عضلات البطن لجعل الوقوف مريحاً قدر الإمكان.

10 - ممارسة تمارين للعينين

أبعد عينيك عن شاشة الكمبيوتر كلّ 30 دقيقة، وانظر إلى شيء بعيد (يبعد عنك 20 متراً على الأقل) وعدّ حتى العشرين. وبعد ذلك، انظر إلى اليمين ومن ثمّ إلى اليسار، من دون تحريك الرأس. ضع من ثمّ الإبهام على مسافة من عينيك، وارسم بواسطته أشكالاً متموجة. دع عينيك تتبعان الأشكال المرسومة بالإبهام، ومن شأن هذا التمرين تحسين ليونة العضلات في العينين