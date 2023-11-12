شكرا لقرائتكم خبر عن لي شاو كي.. ثاني أغنى رجل في هونغ كونغ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لي شاو كي، هو رجل أعمال ومستثمر ومحسن من هونغ كونغ، وهو أيضاً قطب عقارات ومالك أغلبية شركة «هندرسون لاند ديفيلوبمنت»، وهي مجموعة عقارية لها مصالح في مجالات العقارات السكنية والفنادق والمطاعم وخدمات الإنترنت. وفي عام 2019، استقال لي، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 91 عاماً، من منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة لصالح اثنين من أبنائه، بيتر ومارتن لي، لكنه لا يزال يحتفظ بمنصب المدير التنفيذي.

تقدر ثروة شاو كي الشخصية ب 33.0 مليار دولار أمريكي اعتباراً من يوليو 2021، ما يجعله ثاني أغنى رجل في هونغ كونغ، خلف لي كا شينج، والمرتبة 43 في قائمة أغنى رجال العالم. وقبل نقل سيادة هونغ كونغ في عام 1997، كان رابع أغنى شخص في العالم.

ومنذ عام 2006، حقق شاو كي أرباحاً من حيازاته من الأصول والشركات التي يسيطر عليها في البر الصيني الرئيسي، ويُعرف أيضاً باسم العم الرابع.

ويعد شاو كي هو أحد الرعاة الرئيسيين لمدرسة “HKICC” للإبداع، حيث تبرع بأكثر من 20 مليون دولار هونغ كونغ من خلال مؤسسته الخيرية التي تحمل اسمه.

في عام 2007، تبرع بمبلغ 500 مليون دولار هونغ كونغ لجامعة هونغ كونغ، و400 مليون دولار هونغ كونغ لجامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا.

وفي عام 2015، تبرع شاو كي بأرض في مدينة«يوين لونغ» لمنظمة«بو ليونغ كوك» الخيرية من أجل تطوير أكبر نزل للشباب في هونغ كونغ. وأعلن لي أنه سيتم تأجير الوحدات للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً بنصف سعر السوق.

وبخلاف الأعمال الخيرية العامة، قدم لي لموظفيه في شركة«هندرسون لاند» هدايا نقدية للاحتفال بميلاد أربعة من أحفادهم، بمبالغ إجمالية تبلغ 60 مليون دولار هونغ كونغ على مدى تسع سنوات.

وفي مايو 2018، تبرع شاو كي بمبلغ 100 مليون دولار هونج كونج إلى كلية«هانج سينج» للإدارة لدعم تطويرها الاستراتيجي.

يشار إلى أن شاو كي شغل عدداً من المناصب من ضمنها المؤسس والرئيس السابق والعضو المنتدب لشركة«هندرسون لاند»، والرئيس السابق لشركة«هونغ كونغ والصين للغاز»، ورئيس مجلس إدارة شركة «ميرامار» الفندقية والاستثمارية، ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير غير التنفيذي المستقل لشركة «سانج هونج كاي» العقارية، إضافة إلى أنه عضو بمجلس إدارة شركة «هونغ كونغ فيري» القابضة وبنك شرق آسيا.

يشار إلى أن لدى شاو كي خمسة أطفال، من بينهم الابن الأكبر بيتر لي كا كيت والابن الأصغر مارتن لي كا شينج، وثمانية أحفاد.

