شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة إقليم كردستان العراق تؤكد استعدادها للبدء بتصدير النفط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، الأحد، استعداد الإقليم للبدء باستئناف تصدير النفط.

وقالت حكومة إقليم كردستان في بيان، إن «رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور برزاني، اجتمع مع وزير النفط الاتحادي، حيان عبد الغني، وتم بحث تأمين الاحتياجات المالية والتقنية بخصوص عملية تصدير النفط تحت إطار الدستور، واحترام السلطات الدستورية لكل الأطراف، وإيجاد حلول عملية وناجحة لصرف المستحقات المالية لعمليات إنتاج ونقل النفط، والتي تم تخصيصها في الموازنة الاتحادية».

وأكد بارزاني «استعداد الإقليم للبدء باستئناف تصدير النفط»، لافتاً إلى أن «توقف تصدير النفط له ضرر بمليارات الدولارات على الخزينة العامة».

وكشف أنه «تم تكليف وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم بالتنسيق والعمل المشترك بشكل كامل مع فريق وزارة النفط الاتحادي الذي سيبقى في أربيل عدة أيام لهذا الغرض».