الاقتصاد

83.4 مليون درهم خسائر «جلفار» في 9 شهور

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دار الخليج 0 تبليغ

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سجلت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، خسائر 83.4 مليون درهم في الشهور التسعة المنتهية بنهاية سبتمبر /أيلول 2023، مقارنة بأرباح 10.4 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام 2022.

وتراجعت المبيعات في 9 شهور 2% إلى 1.25 مليار درهم من 1.22 مليار درهم خلال فترة المقارنة.

وبحسب بيانات «جلفار»، يعود سبب تسجيل الخسائر إلى تراجع هامش الربح إلى 28% مقابل 31.8% خلال الشهور التسعة الأولى 2022، وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 6% لتصل إلى 278.6 مليون درهم مقابل 263 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى 2022.

كما ارتفع تكاليف التمويل لدى «جلفار» بنسبة 84% لتصل إلى 45.4 مليون درهم مقابل 25.6 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2022، وتضمن نتائج الفترة الحالية تعديلات بسبب شدة التضخم على صافي المركز النقدي بقيمة 9 ملايين درهم مقابل لا شيء خلال نفس الفترة من العام السابق 2022.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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