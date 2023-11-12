تفاهم بين نادك ودل مونتي لتأسيس شركة للمنتجات الطازجة

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- بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية «نادك» مذكرة تفاهم مع “مصنع دل مونتي العربية السعودية المحدودة” (شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة من الشركة العالمية فريش ديلمونتي)، وذلك لغرض التعاون المشترك استراتيجيا من خلال تأسيس شركة مشتركة تعنى بالمنتجات الطازجة كالفواكه والخضار والعصائر الطازجة وتجهيز البطاطس وتوزيعها في المملكة العربية السعودية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية «نادك» مذكرة تفاهم مع “مصنع دل مونتي العربية السعودية المحدودة” (شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة من الشركة العالمية فريش ديلمونتي)، وذلك لغرض التعاون المشترك استراتيجيا من خلال تأسيس شركة مشتركة تعنى بالمنتجات الطازجة كالفواكه والخضار والعصائر الطازجة وتجهيز البطاطس وتوزيعها في المملكة العربية السعودية. وأوضحت نادك في بيان على موقع تداول، أن مذكرة التفاهم حددت إطارا عاما لغرض تأسيس شركة مشتركة تعنى بالمنتجات الطازجة كالفواكه والخضار والعصائر الطازجة وتجهيز البطاطس وتوزيعها في المملكة العربية السعودية وبنسب ملكية معينة لكل طرف، حيث ستكون نسبة نادك ما يعادل 37.5% من رأسمال الشركة الجديدة. وأفادت نادك أن مدة العقد سنة واحدة، مبينة أن بنود مذكرة التفاهم تحتوي على عدد من الشروط والأحكام التي تنظم هذه الشراكة لإنشاء مرافق التصنيع لتوريد المنتجات الطازجة، وتجهيز البطاطس المقلية، والعصير الطازج، والفواكه والخضراوات المعلبة، والفواكه والخضراوات المصنعة، والفواكه والخضراوات المجمدة ومنتجات اخرى من الخضراوات لتنويع منتجات الشركة في المملكة.

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