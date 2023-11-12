شكرا لقرائتكم خبر عرض تجربة المملكة للتحول الرقمي في مؤتمر جارتنر بإسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ‏شاركت هيئة الحكومة الرقمية في مؤتمر ومعرض جارتنر لتقنية المعلومات المقام خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الحالي في مدينة برشلونة الإسبانية، بهدف عرض تجربة المملكة في التحول الرقمي، وتبادل الخبرات لتعزيز جودة الحياة وتحسين رضا المستفيدين.

وشهد جناح الهيئة تفاعلا كبيرا من زوار المعرض الذي جذبت فعالياته المسؤولين والخبراء لزيارته، حيث اطلع مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله، ومدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، والرئيس التنفيذي لشركة جارتنر يوجين هول، على المنتجات الرقمية والابتكارات التقنية الوطنية، فيما أشاد عدد من المسؤولين والخبراء الدوليين بتجربة السعودية الرقمية التي تعزز التوجه المستقبلي نحو أفق رقمي واعد.‏

وتأتي مشاركة «السعودية الرقمية» في مؤتمر ومعرض جارتنر لتقنية المعلومات في إطار عمل هيئة الحكومة الرقمية لتعزيز حضور المملكة على الخريطة الرقمية العالمية، وتسليط الضوء على أحدث التقنيات وقصص النجاح الملهمة في هذا القطاع الجوهري.

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