عرض تجربة المملكة للتحول الرقمي في مؤتمر جارتنر بإسبانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت هيئة الحكومة الرقمية في مؤتمر ومعرض جارتنر لتقنية المعلومات المقام خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الحالي في مدينة برشلونة الإسبانية، بهدف عرض تجربة المملكة في التحول الرقمي، وتبادل الخبرات لتعزيز جودة الحياة وتحسين رضا المستفيدين.
وشهد جناح الهيئة تفاعلا كبيرا من زوار المعرض الذي جذبت فعالياته المسؤولين والخبراء لزيارته، حيث اطلع مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله، ومدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، والرئيس التنفيذي لشركة جارتنر يوجين هول، على المنتجات الرقمية والابتكارات التقنية الوطنية، فيما أشاد عدد من المسؤولين والخبراء الدوليين بتجربة السعودية الرقمية التي تعزز التوجه المستقبلي نحو أفق رقمي واعد.
وتأتي مشاركة «السعودية الرقمية» في مؤتمر ومعرض جارتنر لتقنية المعلومات في إطار عمل هيئة الحكومة الرقمية لتعزيز حضور المملكة على الخريطة الرقمية العالمية، وتسليط الضوء على أحدث التقنيات وقصص النجاح الملهمة في هذا القطاع الجوهري.
المشاركات:
- وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قدمت برنامجها «رحلة اختيار مسكن» ومحطاته الثلاث (التملك- الشراء - الإيجار)، وإسهاماتها في توفير خيارات السكن الملائم لكل فئة، وزيادة نسبة تملك السعوديين للمنازل.
- الهيئة العامة للعقار عرضت على زوار جناح السعودية الرقمية تجربة المسح الجوي بالذكاء الاصطناعي، التي سهلت تسجيل العقارات بشكل كبير، مما أدى إلى مضاعفة أعداد الأراضي التي كانت تسجل قبل استخدام الخدمة، بزيادة تصل إلى 5000%.
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قدمت رحلة البحث عن العمل والمحطات التي يقطعها الباحث من الدعم المادي، والتدريب والتأهيل لسوق العمل، واختيار العمل المرن من خلال المنصات الالكترونية.
- وزارة التعليم استعرضت تجربتها في تسجيل الأطفال في المدارس الكترونيا.
- وزارة الصحة استعرضت تجربتها الفريدة في رحلة تسجيل المولود بداية من فحوصات ما قبل الزواج، وتسجيل المواليد، وخدمات اللقاحات، وفحوصات ما قبل دخول المدرسة، إضافة إلى تجربة «المستشفى الافتراضي» الذي يعد الأول على مستوى الشرق الأوسط والأكبر على مستوى العالم، ويعمل بطريقة الرعاية الطبية عن بعد، الذي يأتي ضمن المبادرات الصحية المنبثقة عن رؤية السعودية 2030.
- مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث قدم تقنية طباعة الأعضاء ثلاثية الأبعاد، التي مكنت الأطباء من إنتاج أدوات تصمم خصيصا لجسد المريض؛ بهدف توزيع الأشعة بشكل دقيق، وحماية الأنسجة الطبيعية المجاورة للأجزاء المصابة، كما تسهم هذه التقنية في التخطيط المسبق للعمليات، وتقليل مدتها، وتحسين نتائجها، مع تقليل مدة بقاء المريض في المستشفى، إضافة إلى تقديم رؤية جديدة للرعاية الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
- وزارة الخارجية قدمت عرضا ثريا عن تجربة إصدار التأشيرة السياحية والسفر إلى المملكة.
- الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» استعرضت أبرز خدمات نفاذ ودور تحليل البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات الحكومية في المملكة، إضافة إلى استخدامات تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي للجهات الحكومية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقافة الابتكار.
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