مخالفة 59 منشأة صيدلانية في أكتوبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مخالفات خلال شهر أكتوبر 2023 على (59) منشأة صيدلانية لعدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الالكتروني، وعدم إبلاغ الهيئة عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.

وأوضحت «الغذاء والدواء» أن مفتشيها رصدوا (29) منشأة صيدلانية لعدم تبليغها المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الالكتروني، و(11) منشأة لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق، و(19) منشأة لم تلتزم بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة، وفرضت حيالهم العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية والتي بلغت نحو (1.8) مليون ريال.

ويلزم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية مصانع ومستودعات الإتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ «الهيئة» في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.

مخالفة 59 صيدلية: