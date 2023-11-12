وزير السياحة يبحث التعاون مع دول جزر المحيط الهادئ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وزير السياحة أحمد الخطيب خلال مشاركته في منتدى جزر المحيط الهادئ، الذي عقد في جزر كوك، مع رؤساء دول جزر المحيط الهادئ الأعضاء، سبل تعزيز التعاون المشترك، وتطوير الإسهامات البيئية والسياحية من أجل مستقبل آمن ومستدام، واستعرض معهم آفاق التعاون المستقبلية من أجل حاضر مزدهر ومستقبل واعد لدول جزر المحيط الهادئ.

وتأتي مشاركة الخطيب في المنتدى بهدف تعزيز التعاون بين المملكة ودول جزر المحيط الهادئ الأعضاء.

وانطلقت أعمال المنتدى برئاسة رئيس وزراء جزر كوك مارك براون رئيس الدورة الحالية للمنتدى، بحضور الأمين العام للمنتدى هنري بونا، وقادة الدول الأعضاء في المنتدى، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

وشهدت أعمال المنتدى التي استمرت 5 أيام، مناقشة عدد من الموضوعات، مثل قضايا السلام والحوكمة والأمن والاستثمارات والتغير المناخي والفرص الاجتماعية، إضافة إلى بحث دفع النمو الاقتصادي وتحسين خطوط النقل وزيادة التجارة والاستثمارات.

يذكر أن منتدى جزر المحيط الهادئ عبارة عن منظمة حكومية دولية تأسست عام 1971 وتضم الآن 18 عضوا كلها دول جزرية صغيرة ماعدا نيوزيلندا وأستراليا، وتتمثل مهمته في العمل على دعم حكومات الأعضاء فيه لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي لشعوب جنوب المحيط الهادئ عن طريق التعاون بين حكومات البلدان الأعضاء وبين والوكالات الدولية، وتعمل أمانة المنتدى على زيادة تعاونها مع المنظمات الإقليمية والدولية، للتصدي للتحديات الملحة التي تواجه المنطقة، بما في ذلك السلام والأمن، والحوكمة، وتغير المناخ، إضافة إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين الشباب.