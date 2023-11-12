شكرا لقرائتكم خبر عن "بوكينج دوت كوم" تدفع لإيطاليا 94 مليون يورو لتسوية نزاع بشأن الضرائب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توصلت مصلحة الضرائب الإيطالية وشركة حجوزات السفر على الانترنت "بوكينج دوت كوم" لتسوية نزاع طويل بشأن سداد ضرائب بأكثر من 150 مليون يورو (160 مليون دولار).

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن بيان لمكتب الادعاء العام اليوم الأحد أن الشركة، التي تتخذ من هولندا مقرا لها، وافقت على دفع 94 مليون يورو في شكل ضريبة قيمة مضافة لتسوية الأمر.

وتعرض فنادق وأنواع أخرى من وجهات الإقامة غرفها للمسافرين على موقع "بوكينج دوت كوم"، غير أن الكثير من تلك الجهات ممن تعرض غرفا بشكل خاص لا تقوم بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب الإيطالية أو لديها أرقام ضريبية.

وتقول مصلحة الضرائب الإيطالية إن شركة السفر على الانترنت مسؤولة عن ضمان سداد الضرائب بما يتفق مع القانون.

وقالت شركة "بوكينج دوت كوم"، التي تعد واحدة من أكبر شركات السفر على الانترنت، إنها راضية عن التسوية.

ويتعلق النزاع بإيجارات إقامة في الفترة بين عامي 2013 و2019، مع اتهام مصلحة الضرائب الإيطالية الشركة بالتهرب من سداد ضرائب بقيمة 153 مليون يورو، من مئات الآلاف من الإيجارات.

كما تنخرط السلطات الإيطالية في نزاع ضريبي مع شركة "اير بي إن بي" للإقامة على الانترنت، حيث يصل المبلغ إلى عدة مئات من ملايين اليورو. وطلب قاض في ميلانو الأسبوع الماضي بأن تدفع الشركة حوالي 780 مليون يورو لمصلحة الضرائب .